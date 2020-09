Wróciłem do Deezera. Ile można czekać na lepszą jakość muzyki w Spotify?

Deezer – podstawowa funkcjonalność

Deezer to francuska usługa muzyczna działająca na tej samej zasadzie, co Spotify, TIDAL czy Apple Music, czyli na bazie opłacanej co miesiąc subskrypcji. Deezer dostępny jest w przeglądarce internetowej, aplikacji na komputery, aplikacjach mobilnych, na telewizorach smart TV, a także innych urządzeniach gotowych do odtwarzania dźwięku, jak głośniki inteligentne, głośniki Wi-Fi. Deezer współpracuje z Chromecastem, a także AirPlay. W ofercie znajdziemy ponad 56 milionów utworów, w tym od trójki największych wytwórni muzycznych Universal Music Group, Sony Music and Warner Music Group. Deezer posiada 30 000 predefiniowanych stacji radiowych, a platforma używając algorytmów podsuwa nowe utwory, albumy oraz artystów na zasadzie spersonalizowanych rekomendacji.

