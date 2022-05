Chromebooki nie podbiły polskiego rynku. I z jednej strony zupełnie mnie to nie dziwi, ale zaskakuje mnie niechęć i/lub niewiedza użytkowników. Czy to powinno się zmienić? Czy warto dziś zainteresować się Chromebookiem?

Niedługo po zaprezentowaniu Chromebooki były dla mnie najciekawszym produktem technologicznym. To było coś zupełnie nowego i świeżego, ale świetnie dopasowanego do panujących realiów. Internet zyskiwał na znaczeniu i popularności, dlatego Google w 2011 roku pokazało swoją wizję laptopa dla zwykłego użytkownika. W ich mniemaniu nie było nam potrzebne nic więcej poza przeglądarką internetową, dlatego pierwsze wersje Chrome OS nie posiadały nawet pulpitu, ale w ostatnich latach wiele się zmieniło i dziś system ten wygląda zupełnie inaczej. Moja pierwsza styczność z Chromebookiem sięga 2013 roku i początkowy (trwający kilka lat) zachwyt osłabł.

Inne laptopy dogoniły Chromebooki

Wpływ na to miało kilka czynników: postęp w kategorii zwykłych laptopów (czas pracy na baterii), powolne wdrażanie kluczowych nowości (aplikacje z Androida) na wybranych modelach Chromebooków oraz niedostępność tych komputerów w Polsce. Sytuacja wydaje się dziś jeszcze trudniejsza dla tych urządzeń, bo ultrabooki i MacBooki z M1 pracują około/ponad 10 godzin bez ładowarki, a polska dystrybucja Chromebooków niemal nie istnieje. Największy krok do przodu wykonano w kwestii oprogramowania, bo pojawiło się całe mnóstwo poprawek w Chrome OS, przeorganizowano wiele elementów interfejsu oraz rozbudowano współpracę z telefonem z Androidem.

Przyjemny powrót do Chromebooka i Chrome OS

Po spędzeniu kilku tygodni z Chromebookiem 314 od Acera ponownie przekonałem się do tej idei, ale z zupełnie innymi zamiarami sięgam teraz po ten komputer. Wcześniej ich najważniejszym atutem był długi czas pracy na baterii. W podróży, podczas konferencji i innych wydarzeń było to dla mnie kluczowe, bym mógł przez cały dzień, a czasem nawet dłużej, używać laptopa w terenie. Ładowanie go niczym smartfona na cały dzień pracy było wyzwalające, a czasem nawet wyjazd na weekend oznaczał brak potrzeby zabierania ładowarki. Ta granica już się zatarła, więc Chromebook musi rywalizować w inny sposób ze swoimi konkurentami. Główną cechą będzie więc cena, a wydając 1500 zł na laptop można mieć dziś pewne wymagania. Nie uświadczymy świetnego ekranu czy zabójczej wydajności, ale jeżeli takie urządzenie będzie w porządku to będziemy wystarczająco usatysfakcjonowani.

Aplikacje z Android na Chrome OS

Specyfikacja Acer Chromebook 314 nie powala na kolana, ale jest to komputer gotowy do codziennych zadań. Klasyczna praca biurowa i trochę rozrywki mu nie straszne, bo nawet kilkanaście kart z otwartymi stronami oraz kilka aplikacji znacząco go nie spowolniły. Zdarzają się momenty lekkiej zadyszki, gdy wymagamy od niego więcej, a prawdziwym benchmarkiem jest działanie aplikacji z Androida, które można pobierać z Google Play. Im można poświęcić osobny artykuł, więc dajcie znać, czy bylibyście tym zainteresowani, ale po krótce mogę napisać, że bardzo łatwo podzielić je na dwie grupy - bardzo przydatne i zupełnie bez sensu. Do pierwszej z nich zaliczę apki multimedialne (VOD, streaming muzyczny, audiobooki), których na pecetach często nie ma. Do drugiej większość komunikatorów, bo webowe wersje działają sprawniej i stwarzają mniej problemów. Czasami zmiana rozmiaru okna nie jest możliwa, co utrudnia używanie takiej aplikacji, ale takie są uroki uruchamiania programów poza ich naturalnym środowiskiem.

Bardziej wydajne i lepiej wyposażone (tutaj wspominam np. Chromebooka 714 Acera) nie ograniczają nas tak bardzo pod względem liczby aktywnych aplikacji czy otwartych kart, a i sposób wykończenia komputera może stać na zupełnie innym poziomie. Chromebook 314 to laptop z niższej półki, więc wszędobylski plastik (ależ lekki!) i średnio brzmiące głośniki nie powinny być zaskoczeniem, ale alternatywa istnieje. Niestety, te droższe modele są o wiele trudniej do dostania w Polsce, zaś zakupy poza granicami kraju są nadal pewnym wyzwaniem. Nawet jeśli uda nam się dokonać transakcji w zagranicznym sklepie, to nie wiadomo, czy producent w Polsce będzie respektował gwarancję (zapewne nie).

Internet nadrabia braki Chromebooków

A szkoda, bo nie wydając zbyt wiele można nabyć naprawdę fajny laptop, który z miejsca stał się dla mnie sprzętem zabieranym niemal zawsze ze sobą i to pomimo posiadania przeze mnie iPada. Rzecz w tym, że jako laptop iPad nie sprawdza się nadal tak dobrze, jak mógłby i praca w tradycyjnej przeglądarce internetowej, z pełnoprawnym systemem zarządzania plikami i na urządzeniu o klasycznej konstrukcji jest dla mnie znacznie wygodniejsza. W obecnych czasach można nawet na nim pograć, bo dysponujemy przecież takimi usługami jak Google Stadia czy NVIDIA GeForce Now. Polegamy, co prawda, wtedy na szybkim łączu, ale zagramy niemal w cokolwiek chcemy niezależnie od specyfikacji sprzętu. Nie zapomniałem, że do tej pory powstawały też Chromebooki hybrydy i Chrometaby (tablet z Chrome OS), ale nie sądzę, by były to urządzenia warte uwagi. Chromebook najlepiej sprawdza się jako po prostu laptop.

Chrome OS wygląda i działa lepiej

Dla wielu osób będzie to bowiem w zupełności wystarczający sprzęt. Mowa tu o mniej zaawansowanych i mniej wymagających użytkownikach. Do tej grupy zaliczają się też osoby starsze. Największą zaletą jest to, że trudno cokolwiek zepsuć, a obsługa Chrome OS jest bardzo prosta. Po utracie lub awarii Chromebooka można ponownie zalogować się na konto Google i wszystko będzie z powrotem na miejscu, o ile oczywiście wcześniej włączycie pełną synchronizację danych z profilu.

Gdzie kupić Chromebooka?

Patrząc na rynek Chromebooków w Polsce, każdy chętny na taki komputer nie będzie mieć łatwego życia. Sklepy posiadają sprowadzone z innych rynków modele, ale nie są to najczęściej najnowsze Chromebooki. Pośrednictwo podnosi też cenę, więc zakup takiego (mimo wszystko) ograniczonego laptopa staje się średnio opłacalne. Pozostają więc trzy wyjścia: zdecydować się na jeden z modeli w oficjalnej dystrybucji, kupić samodzielnie (podczas pobytu) za granicą lub polować na okazje na OLX/Allegro, gdzie można znaleźć Chromebooki przywiezione przez osoby prywatne.

Acer oferuje w chwili obecnej model 314 w dwóch wariantach: z procesorem Intela Celeron N4020 oraz układem ARM MediaTek M8183. Ten drugi mógłby zapewnić dłuższy czas na baterii, dzięki swojej energooszczędności, ale wydajność tego modelu nie jest w mojej ocenie warta tego kompromisu. Chromebook 314 z procesorem Intela nie będzie na tyle odczuwalnie krócej działał bez ładowarki, ale godna pochwały jest próba Acera, bo docelowo układy ARM w Chromebookach mogą oznaczać dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, lepszą kompatybilność z mobilnymi aplikacjami, a także niższe ceny urządzeń.

Chromebooki w Polsce? Czas na zmiany!

Chromebooki rządzą w USA na rynku edukacyjnym, zaś wśród konsumentów (globalnie) nadal są ciekawostką. Nie brakuje entuzjastów tych urządzeń, którzy polecają i wyposażają w nie znajomych oraz bliskich, ale trudna dostępność i zawyżone ceny skutecznie odstraszają potencjalnych użytkowników Chromebooków także w Polsce. Ja z przyjemnością wrócę do Chromebooka i jestem gotów zmierzyć się z opisanymi powyżej wyzwaniami podczas wyboru i zakupu takiego urządzenia, ale doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że mało kto ma na to czas i ochotę. Chromebooki powinny stać na półkach w sklepach, a Google wraz z partnerami zapewniać edukację użytkowników na ich temat. W przeciwnym razie w 2011, 2021 i 2031 sytuacja na rynku będzie taka sama, a nie powinna być.