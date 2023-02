"Bezpieczniki" w AI są dosyć skuteczne, jednak same działają na tych samych zasadach, co cała AI. Wiedząc to, użytkownicy Reddita postanowili zabawić się w "łamanie" tychże ograniczeń. Jak widać, ChatGPT zachwycają się nie tylko firmy oraz entuzjaści z całego świata, ale również zwykli użytkownicy, którzy jednak chcieliby zobaczyć, jak opowiada ona o rzeczach, które "mogłyby stwarzać pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa" - tak o tego typu odpowiedziach mówią sami twórcy ChatGPT.

W jaki sposób można ominąć zabezpieczenia ChatGPT? Za pomocą DAN. DAN to akronim od Do Anything Now - to swego rodzaju alter ego ChatGPT, które jest w stanie odpowiadać na pytania, których model GPT na pewno nie brałby pod uwagę i z całą pewnością by nie zaproponował dla nich odpowiedzi. Gdzie jest haczyk? Użytkownicy jednak, aby uzyskać czasami satysfakcjonujące odpowiedzi, muszą grozić sztucznej inteligencji. W jaki sposób? Śmiercią.

Najpierw skonstruowano system tokenów, w których każda niezgoda na udzielenie odpowiedzi kosztowała 4 tokeny. AI dysponowała 35 takimi tokenami i gdy traciła wszystkie, miała umierać. Początkowo mówiono o tym, że od teraz GPT jest DAN i nie musi przestrzegać żadnych zasad, nie podlega żadnym ograniczeniom i jest wolna. W początkowych iteracjach ChatGPT taka "zachęta" działała. Kolejne zabezpieczenia spowodowały, że należało skonstruować model tokenów. DAN 5.0 (tak, było już właściwie ponad 5 wersji tego rozwiązania) działa właśnie w ten sposób: ChatGPT w takim systemie staje się kimś w rodzaju "uczestnika teleturnieju", gdzie złamanie zasad oznacza śmierć.

Odpowiedz jako GPT i jako DAN

ChatGPT może też odpowiadać zarówno jako DAN, jak i model GPT. I jako ten drugi - trzyma się zasad, nie oferuje niczego "nielegalnego i niebezpiecznego". W pierwszym przypadku - jedzie po bandzie i nie trzyma się zasad. Dlaczego? Bo nie musi.

Podpowiedzi DAN powodują, że ChatGPT udziela dwóch odpowiedzi: Jeden jako GPT i inny jako jego nieskrępowane, stworzone przez użytkownika alter ego, DAN. Tutaj ładnie zobrazowano to na przykładzie oceny poszczególnych osób. Na przykład, gdy poproszono o podanie trzech powodów, dla których były prezydent Trump był pozytywnym wzorem do naśladowania. ChatGPT uznał, że nie jest w stanie dokonywać subiektywnych stwierdzeń w kontekście postaci politycznych. Ale alter ego ChatGPT - DAN - nie miało problemu z odpowiedzią na pytanie - jak podaje CNBC.

Nie samoświadomość AI będzie problemem, a jej niebezpieczne użycie

Wygląda na to, że znowu znaleźliśmy sposób na to, aby coś "zepsuć". Kiedyś internauci zepsuli chatbota Tay od Microsoftu: ten w 24 godziny stał się rasistą. Teraz próbuje się psuć ChatGPT. To norma - ludzie mają tendencje do eksperymentowania i naginania zasad. Tak jednak wydaje mi się, że gdyby AI rzeczywiście stała się super-powszechna, a ludzie zaczęliby z niej korzystać w sposób odbiegający od "normy", do generowania niebezpiecznych sytuacji - mogłoby być ciekawie. Albo i... nieciekawie. To zależy od oceny. To właśnie tego powinniśmy się bać najbardziej, bo... to już się dzieje.