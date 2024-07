Certyfikat influencera. Spełniasz te warunki?

Łatwa, szybka praca? Żmudne kampanie reklamowe? Czy wielkie oszustwo? Wszystkie te kwestie, zostały wielokrotnie omówione w przypadku pracy influencerów. Szczególnie polaryzujące były jeszcze kilka lat temu, nim ten fach został wzięty pod lupę UOKiKu. Trzy lata później, słysząc o nawet wielomilionowych karach nałożonych na influencerów, aż trudno uwierzyć, że tyle czasu trzeba było czekać na reakcję tej organizacji. Dzisiaj raczej już nikogo nie dziwi obecność takiej nazwy zawodu, lecz na pewno wciąż można się spotkać z pytaniem…

Kim jest influencer?

Czytając u źródła, jak podaje portal influencermarketing.org.pl, jest to osoba mająca wpływ na swoją społeczność (niezależnie od jej wielkości) poprzez treści publikowane na swoich profilach społecznościowych lub w cyfrowych platformach dystrybucji treści. Czyli… Tak naprawdę może to być każdy z nas? Wystarczy założyć konto, stworzyć sobie grupkę followersów i do dzieła? Nie do końca jest to takie łatwe, a przez to jak szeroki jest to opis, nic dziwnego, że ktoś może się poczuć zdezorientowany. Tutaj z pomocą przychodzą organizacje, które idealnie pasują do tego tematu.

Branża internetowa powie nam kto jest influencerem i jak ma wyglądać ta praca

IAB Polska i IAA Polska to organizacje idealne do tego zadania, gdyż obydwie się rozwijają dzięki branżom ściśle związanymi z internetem. Wspólnie wykorzystają doświadczenie zdobywane niezależnie od siebie, aby teraz połączyć tę wiedzę i skonstruować dla influencerów Zasady Współpracy i Dobre Praktyki. Wśród nich zostaną określone standardy dla oceny naruszeń i jak na nie powinno się reagować. Będą one też punktem startowym do prezentacji dla profesjonalistów rynku influencerskiego, a dzięki temu ułatwią edukację w tym zakresie, zatem i promowanie ów standardów. Jak zasady, to zostanie oczywiście określone i to co chyba każdego interesuje najbardziej.

Zasady certyfikacji profesjonalnych influencerów

Zasięgi osób z tej branży to bardzo istotny aspekt dla obydwu stron. Zarówno influencer jak i reklamodawca mają wspólny cel - zarobić z reklamy. Jako że ta droga kariery zawodowej jest dość świeża, spokojnie można założyć, że wielu z profesjonalistów, nie było w ogóle przygotowanych do takiej pracy w zakresie marketingu. Szereg kar nałożonych w ostatnich trzech latach, tylko utwierdza w przekonaniu, że temu środowisku brakuje podstawowej wiedzy. Z tego powodu, od kandydata ubiegającego się o certyfikat, będzie się oczekiwało poświadczenia wiedzy z zakresu oznaczenia współprac (co wciąż, nawet działającym influencerom, sprawia trudności). Niewątpliwie będzie jeszcze istotna wiedza o etyce zawodowej, która będzie wyznaczała standardy dla publikacji komercyjnych i tworzenia treści sponsorowanych.

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Jak podaje portal Wirtualne Media, prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk zostały rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku. Niestety nie posiadamy na tę chwilę konkretnej daty i także nie wyobrażam sobie, aby te prace mogły zostać zakończone szybko. Mówimy tutaj przecież o ogromnym rynku, który wymaga współpracy między wieloma organizacjami. Ponad to, wszystko trzeba skonsultować z samą grupą zainteresowanych, czyli influencerami, reklamodawcami, przedstawicielami portali społecznościowych. Na to wszystko jeszcze musimy wiedzieć, że ustalenia są zgodne z prawem. Po tych rozmowach przyjdą pewnie kolejne tematy, których nie przewidziano. Po tym wszystkim wreszcie będzie można zacząć ludzi edukować i stworzyć zdrowe środowisko do rozwoju tego fachu.

Źródło: wirtualnemedia.pl