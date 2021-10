Jak MPAA opisuje polski serwis w swoim raporcie? Oto fragment o CDA.pl:

"Cda.pl – Poland. Cda.pl is Poland’s most popular piracy website, eclipsing several legitimate video-on-demand (VOD) services in the country. Cda.pl had over 55 million worldwide visits from 8.8 million unique visitors in August 2021, according to SimilarWeb, a 10 percent increase over last year. The site currently has a global SimilarWeb rank of 1,017 and a local rank of 22 in Poland. The operator of the website, CDA Spółka Akcyjna, uses Cloudflare’s services which mask the IP location of the website. Cda.pl is hosted by OVH Poland in Poland. "

Obok CDA.pl na liście największych pirackich stron na świecie wymienionych przez MPAA znalazł się również serwis Chomikuj.pl.

Przypomnijmy, że CDA pierwszy raz w tym raporcie ujawniającym największe serwisy pirackie według MPAA znalazło się w 2018 roku. Odpowiedź giełdowej dziś spółki była wtedy dość stanowcza, a rzecznik zapowiedział interwencję

Z amerykańskiej perspektywy obraz działalności lokalnych wydawców treści wideo może być niepełny i nieprawdziwy, dlatego przedstawimy nasze stanowisko MPAA, aby wyjaśnić ten konkretny przypadek, jak i zapobiec podobnym w przyszłości.

Jak widać jednak od 2018 nie udało się skutecznie wyjaśnić tej sytuacji i MPAA nadal umieszcza serwis CDA.pl na liściem największych stron pirackich.

Przypomnijmy, że serwis CDA.pl łączy dziś dwie funkcje, klasycznej platformy VOD (CDA Premium). gdzie za opłatą można oglądać legalnie filmy i seriale oraz serwisu społecznościowego, gdzie każdy może wgrać pliki wideo. I to właśnie ta “społecznościowa” część serwisu generuje dla niego zagrożenia oraz sprawia, że organizacje takie jak MPAA mają go na tak zwanym celowniku.

Dlaczego CDA nie zablokuje możliwości dodawania treści przez użytkowników (można się jedynie domyślać)? Przecież w ten sposób ciągle są narażeni na to, że w ich serwisie znajdą się nielegalne treści i na konsekwencje z tym związane (jak chociażby umieszczanie CDA.pl na liście serwisów pirackich przez MPAA).