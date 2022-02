Brytyjski urząd podatkowy skonfiskował NFT po raz pierwszy w historii

Brytyjski urząd Her Majesty’s Revenue and Customs dokonał konfiskaty nielegalnego NFT oraz kryptowalut. To pierwszy taki przypadek w historii UK.

Według informacji podanych przez BBC brytyjski urząd podatkowy dokonał zarekwirowania nielegalnego mienia w postaci kryptoaktywów wycenionych na 5000 funtów. Ponadto przechwycono trzy dzieła NFT, których wartość nie została jeszcze sprecyzowana.

Brytyjski urząd po raz pierwszy zarekwirował tokeny NFT

Trzech ujętych sprawców dołożyło wszelkich starań, aby nielegalne działania pozostały w ukryciu. Korzystali z fałszywych i kradzionych dokumentów tożsamości, niezarejestrowanych numerów telefonów, sieci VPN oraz dokumentacji imitującej działalność 250 nieistniejących firm. Celem działalności miało być zdefraudowanie 1,4 miliarda funtów w niezapłaconych podatkach.

Nie jest to pierwsza głośna sprawa konfiskaty kryptowaluty przez władze. Na początku miesiąca Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął kryptowaluty warte 3,6 miliarda dolarów powiązane z włamaniem na giełdę Bitfinex z 2016 roku. Amerykańskie małżeństwo zostało zatrzymane pod zarzutem prania brudnych pieniędzy przy użyciu cyfrowych walut. Media z USA donoszą jednak, że finalna kwota może być znacznie większa. Akcja brytyjskiego urzędu jest jednak jedną z pierwszych dotyczących samego NFT. Wicedyrektor do spraw przestępstw finansowych – Nick Sharp – powiedział, że zajęcie NFT jest ostrzeżeniem dla każdego, kto będzie próbował ukryć pieniądze przed HMRC. Służby chcą w ten sposób dać jasny sygnał cyfrowym przestępcom gospodarczym, że organy ścigania dostosowują się do nowych technologii.

Zawirowania wokół NFT nie przestają zaskakiwać. Z pewnością w przyszłości usłyszmy znacznie więcej historii o kradzionych niewymienialnych tokenach. Być może jest to preludium do stworzenia dedykowanych oddziałów ścigania przestępstw związanych stricte z NFT. Waluta ma przecież całkiem spory potencjał do szemranych interesów.