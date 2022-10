Polski rząd postanowił dziś zabrać głos w sprawie projektu swojej ustawy o ochronie małoletnich w internecie, która to ma nakładać na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych.

Niemal dwa tygodnie po ogłoszeniu przez rząd zamiaru wprowadzenia regulacji, zmierzających do ochrony dzieci przed pornografią w sieci, nadal nie milkną dyskusje wokół tego pomysłu. Rząd w końcu postanowił wyjaśnić powstałem niejasności, zwłaszcza związane z rejestrem klientów, którzy odmówili bądź nie skorzystania z blokady porno, udostępnionej przez operatorów.

Na początku października dzieliliśmy się z Wami zapowiedziami tego projektu (więcej o tym w tym wpisie), a kilka dni później pisaliśmy już o szczegółach samej ustawy (więcej o tym w tym wpisie).

Wątpliwości wzbudził przede wszystkim jeden z zapisów w uzasadnieniu projektu ustawy (art. 4), w którym to mogliśmy przeczytać iż:

Fakt zaproponowania usługi, a przede wszystkim brak zgody na jej świadczenie, powinien być udokumentowany, co będzie stanowiło wypełnienie części obowiązku dotyczącego wykazania przestrzegania przez dostawcę internetu obowiązków nałożonych ustawą.

Taki zapis wzbudził obawy, iż rząd chce prowadzić rejestr klientów, którzy odmówili skorzystania z narzędzia do blokowania pornografii, udostępnionego przez operatorów. Dziś jednak głos w tej sprawie zabrał minister Janusz Cieszyński i wyjaśnił, że zebrane w ten sposób dane mają być zbiorcze - nie indywidualne oraz mają służyć tylko ocenie efektywności wprowadzonych regulacji:

Jedyna informacja jaką operatorzy przekażą dalej, to zbiorcze dane: ilu abonentów – podkreślam ilu, a nie kto, czy gdzie – zdecydowało się skorzystać z nowej usługi. Są to dane statystyczne umożliwiające ocenę efektywności danych regulacji, czy sposobu ich wdrożenia przez poszczególnych operatorów.

Pozostaje więc już tylko jedno pytanie, co to za rozwiązanie i narzędzie będzie udostępniane przez operatorów? W szczególności - czy będzie ono skuteczne i nie do obejścia przez tych młodych ludzi, których to rząd chce ochronić przed skutkami dostępu do pornografii. Dla przypomnienia - średnia wieku, w którym mają oni pierwszą styczność z treściami pornograficznymi wynosi niespełna 11 lat.

