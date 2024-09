Biohacking w ciągu ostatnich lat stał się czymś więcej niż tylko modnym hasłem. Dla wielu jest to nowy sposób życia, dążenie do doskonałości i przejęcie kontroli nad własnym ciałem. W świecie pełnym technologii i innowacji biohacking przestaje być tylko hobby entuzjastów nauki i staje się polem rozwoju dla lekarzy, inżynierów oraz naukowców. Dwie z najbardziej fascynujących, a jednocześnie kontrowersyjnych dziedzin biohackingu, to technologie noszone i implanty oraz modyfikacje genetyczne. Obie stanowią wyzwanie dla naszego rozumienia, czym tak naprawdę jest człowieczeństwo.

Choć samo pojęcie biohackingu może kojarzyć się jako żywcem wyjęte z Cyberpunka, nadal obejmuje głównie optymalizację naszego życia pod względem diety, ćwiczeń, czy suplementacji. Jednak nowe dziedziny, takie jak implanty, czy modyfikacje genetyczne stawiają znak zapytania w kwestii moralności i etyki.

Nowe technologie w biohackingu

Jako biohacking możemy rozumieć nie tylko usprawnienia dotyczące w pełni zdrowego człowieka. Jedną z jasnych stron tej dziedziny jest przywracanie sprawności ludziom, którzy w jakiś sposób ją utracili. Już teraz tworzone są nowoczesne i zaawansowane protezy, które są w stanie w dużym stopniu zastąpić utraconą kończynę.

Innym ciekawym i moim zdaniem potrzebnym rozwiązaniem są czipy wszczepiane do mózgu, które umożliwią osobom sparaliżowanym i z innych powodów "przykutym" do łóżka lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Przykładem czegoś takiego jest Neuralink, interfejs mózg-komputer, który umożliwia sparaliżowanym osobom komunikowanie się z innymi, granie w gry wideo, tworzenie modeli 3D i wiele innych. Na razie wszczepiono dwa takie implanty i obaj uczestnicy programu bardzo sobie je chwalą. Jeden z nich porównał to do "mocy" z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Smartwatche to ważny element biohackingu. Pozwalają na odczyt ważnych parametrów. Fot. Grzegorz Ułan/Antyweb

Implanty mogą być wszczepiane nie tylko do mózgu. Coraz popularniejsze stają się czipy RFID czy NFC. Te mogą wzbudzać wiele kontrowersji ze względu na to, że ich celem nie jest poprawa zdrowia, a zwykła wygoda. Wszczepiane pod skórę pozwalają na otwieranie drzwi, dokonywanie płatności czy przechowywanie danych. Nasuwa się jednak pytanie: jak daleko możemy się posunąć? Czy wszczepianie czipów i sensorów to przyszłość ludzkości, czy też niebezpieczne igranie z naturą? Entuzjaści wierzą, że wszelkie ograniczenia, które nas definiują jako ludzi, można przezwyciężyć dzięki technologii. Jednak krytycy ostrzegają przed ryzykiem utraty prywatności i kontroli nad własnym ciałem. Jest to szczególnie niepokojące, gdy to nie jednostka decyduje się sama na wszczepienie czipa, lecz jest to wymuszane np. przez pracodawcę.

Niebezpieczna zabawa w Boga czy przyszłość ludzkości?

Wraz z rozwojem technologii CRISPR-Cas9 otworzyły się drzwi, których wiele osób wolałoby nie otwierać, drzwi do świata, w którym geny mogą być zmieniane na żądanie. Już nie tylko mierzymy i monitorujemy nasze ciała – teraz możemy je kształtować od podstaw. Modyfikacje genetyczne pozwalają biohackerom na eksperymentowanie z własnym DNA, zmieniając predyspozycje do chorób, metabolizm, a nawet potencjalnie wpływając na cechy fizyczne i umysłowe.

Oczywiście w obecnej chwili technologia testowana jest głównie pod kątem namierzania chorób genetycznych i ich eliminacji. Prowadzonych jest wiele badań, w tym Brilliance przez Mass Eye and Ear i naukowców z Uniwersytetu Harvarda, mających na celu wyeliminowanie choroby wrodzonej. W tym przypadku mówimy o dziedzicznej chorobie siatkówki (LCA). Aż 79% uczestników doświadczyło zauważalnej poprawy po zastosowaniu eksperymentalnej terapii genowej opartej na edycji genomu CRISPR. Celem tej terapii było naprawienie mutacji w genie CEP290, która prowadzi do rzadkiej formy ślepoty zwanej Leber Congenital Amaurosis (LCA) typu 10.

Jednak w szerszej perspektywie technologia CRISPR może nie tylko naprawiać, ale także poprawiać. Wyobraźmy sobie świat, w którym wszczepienie określonej sekwencji DNA pozwala na zwiększenie wytrzymałości, poprawę zdolności poznawczych czy wręcz spowolnienie procesu starzenia. Taka ingerencja w fundamentalne struktury życia wywołuje jednak lawinę pytań etycznych. Czy powinniśmy mieć prawo do zmieniania własnego DNA, a tym bardziej DNA naszych potomków? Czy biohacking genetyczny może prowadzić do nowej formy eugeniki, gdzie „lepsi” ludzie są tworem technologii, a nie naturalnej ewolucji?

Grafika: depositphotos