Zgodnie z oczekiwaniami 4. sezon "Stranger Things" wykręca olbrzymie wyniki, ale nawet taka gigantyczna popularność nie sprawiła, by serial stał się numerem 1 na platformie. Rekord należy do innego tytułu.

Stranger Things 4 z ogromną oglądalnością

Zestawienie najpopularniejszych seriali Netfliksa nie zawiera zbyt wielu niespodzianek, a obecność "Stranger Things" na tej liście jest czymś oczywistym. Po premierze 4. sezonu spodziewano się naprawdę wiele i wygląda na to, że nowe odcinki nie tylko prezentują wysoki poziom, ale wykręcą też świetne wyniki pod względem oglądalności. W sumie 4. sezon "Stranger Things" oglądano przez 1,15 miliarda godzin na przestrzeni pierwszych 28 dni od premiery. Złożyło się na to 980,32 miliona godzin pierwszej części 4. sezonu i 221 milionów godzin zaledwie dwóch ostatnich odcinków, które obejrzano w zaledwie 3 dni (od 1 do 3 lipca). (Engadget)

Najpopularniejszy serial na Netfliksie to nadal Squid Game

Jednak nawet takie wyniki nie sprawiły, że "Stranger Things" wdrapało się na pierwsze miejsce rankingu najpopularniejszych seriali na Netfliksie. Ten tytuł cały czas należy do "Squid Game", który przekroczył aż 1,65 mld godzin seansu w ciągu pierwszych 28 dni od premiery. W teorii serial braci Duffer ma jednak szansę to zrobić, bo przecież druga część sezonu debiutowała 1 lipca, więc niemal do końca tego miesiąca zliczana będzie oglądalność "Stranger Things", a później sumowana.

Czy takie wyniki wpłyną na popularność samego Netfliksa?

Trudno jednak powiedzieć, czy premiera serialu miała lub będzie mieć wpływ na inne wyniki Netfliksa. "Squid Game" spowodowało, że subskrybentów przybyło, ale firma znajdowała się wtedy w zupełnie innej sytuacji i bardziej sprzyjających okolicznościach. W chwili obecnej Netflix wykonuje sporo różnych działań, które mogą nie spodobać się użytkownikom (dodatkowe opłaty za współdzielenie konta, pakiet z reklamami, który może sprawić, że zwykłe oferty podrożeją), dlatego pojedynczy tytuł może okazać się niewystarczający, by na stałe podnieść statystyki serwisu. Tym bardziej, że konkurencji przybywa i jednocześnie rośnie ona w siłę.