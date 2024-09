Naukowcy myśleli, że już znają wszystkie jego gatunki. Rekin ten zamieszkuje głównie głębokie wody i potrafi urosnąć do półtora metra długości. Nie jest to jednak drapieżnik, który pierwszy przychodzi do głowy po usłyszeniu tej nazwy. Ten, o którym mowa ma długi nos i jeszcze dłuższy ogon, bardziej przypominający płaszczkę.

Tajemnicza chimera

Nowy gatunek tego mało znanego zwierzęcia, skrywa się głębinach nowozelandzkich wód. To tam też został odkryty przez naukowców Narodowego Instytutu Wody i Atmosfery (National Institute for Water and Atmospherics) w Nowej Zelandii, w skrócie NIWA. Początkowo wyglądało na to, że ryba jest jedną z wielu innych, zamieszkujących różne rejony Ziemi.

Okazało się, że są w błędzie, a chimera, której się przyglądali, jest całkowicie nowym gatunkiem rekina. Ów przeraza, jak inaczej można nazwać ten gatunek ryb, zamieszkuje wody wyłącznie w pobliżu Australii i Nowej Zelandii.

Niewiele wiemy o tych rybach

Rekiny widmo to ryby, którym najbliżej jest do rekinów i płaszczek, lecz ich drogi tych gatunków rozeszły się już 400 milionów lat temu. I mimo pokrewieństwa, jest te ryby bardzo łatwo rozróżnić. Nie tylko dlatego, że po prostu rekin jest mocno obecny w popkulturze. Chimery wyróżniają się dużymi, przypominającymi skrzydła płetwami i niecodziennym wyglądem. Poza tym mają zdolność do wykrywania ofiary przy użyciu elektryczności.

"To jest naprawdę super, móc się przysłużyć nauce. Zrozumienie zwierzęcia, da nam wiedzę czy potrzebują ochrony", powiedziała doktorka Brit Finucci, naukowczyni, która pomogła odkryć gatunek. "Chimery są całkiem tajemnicze, trudno jest znaleźć w głębinach oceanu...i raczej nie cieszą się taką samą uwagą, jak inne rekiny, w kwestii badań"

Nowy gatunek został odkryty w Wyniesieniu Chatham, na wschód od Nowej Zelandii. Wyróżnia się bardzo długim nosem, który może stanowić nawet połowę długości własnego ciała. Prawdopodobnie po to, aby jeszcze łatwiej było polować na ofiary (głównie krewetki), Ma przyjemny, kolor mlecznej czekolady, płetwę grzbietową do odstraszania większych drapieżników i białe oczy.

