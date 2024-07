Nie mogłeś przeglądać internetu na iPhone’ie? Oto winowajca

Zastanawiam się, ile osób było wczoraj w mojej sytuacji. Trwa okres wakacyjny, więc obstawiam, niejedna osoba jest w tej chwili w podróżach pomiędzy różnymi lokalizacjami i łączy się z wcześniej niezarejestrowanymi punktami dostępu. Normalnie nie jest to problem, ale w tej sytuacji dodał kolejne punkty do sprawdzenia, „a może to wina tego?”.

Winnym okazało się przekazywanie prywatne iCloud

W czwartek, w godzinach wieczornych polskiego czasu, użytkownicy applowskich urządzeń, mogli napotkać problemy podczas korzystania z internetu. Potwierdzenie awarii można znaleźć u samego źródła, na stronie stanu systemu.

Źródło: Depositphotos

Winnym okazało się prywatne przekazywanie iCloud, które wpłynęło na komfort przeglądania stron internetowych, lecz właściwie to na pozbawienie tego komfortu przez brak takiej możliwości. Sam jestem jedną z ofiar problemu, a przez to, że jestem w podróży, było dodatkowo irytujące. Nie pomagały zmiany metody łączenia się z siecią, a także jego wyłączenie i włączenie. Raz to zdało egzamin, innym razem nie. Problem prawdopodobnie dotknął także część aplikacji. W moim przypadku popularną karciankę mogłem włączyć, ale przeciwnika znaleźć już nie.

Dodatkowa ochrona użytkowników internetu w wykonaniu Apple

Jest to dodatkowa usługa dla klientów subskrypcji iCloud+. Ma ona chronić informacje o tym co robimy podczas korzystania z internetu w ogóle. Oznacza to, że żądanie z naszego urządzenia przechodzi przez dwie sieci przekaźnikowe, które są naturalnie od siebie niezależne. Dzięki temu żadna ze stron nie wie kim użytkownik jest oraz jakie strony odwiedza. To jest też przyczyna problemu, jako że ta ochrona kontroluje przekaz poleceń, może ona mieć wpływ na komfort korzystania z przeglądarki.

To oznacza, że do rozwiązania awarii po stronie Apple, poprawę powinno przynieść wyłączenie tej funkcji: Ustawienia > Apple ID > iCloud > zjechać do iCloud+ i wyłączyć prywatne przekazywanie.