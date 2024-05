To prawdziwa legenda internetu. Za kilka tygodni przestanie istnieć

Jeżeli pamiętacie "stary" internet, ten z czasów list dyskusyjnych i Gadu-Gadu, to prawdopodobnie doskonale kojarzycie tego gracza. ICQ był jednym z tych komunikatorów, którego długi numer się miało gdy chciało się mieć zagranicznych znajomych. Obok AIM i MSN Messengera to było miejsce, gdzie komunikowało się bezpośrednio z zagranicznymi kolegami i koleżankami. Historia komunikatora jest długa i zawiła, ale wkrótce dobiegnie ona końca.

To już koniec legendarnego komunikatora ICQ. Zniknie z internetu w te wakacje

Historia ICQ jest dość zawiła i zaczęła się w 1996 roku, kiedy to czterech izraelskich studentów obrało sobie za cel stworzenia zupełnie nowej formy komunikacji. 1996 to czas, kiedy dominowały listy dyskusyjne oraz IRC. Oni chcieli zrobić coś pomiędzy, co w efekcie dało nam komunikator, który przez lata był hitem. Wielu rodzimych internautów może go nie kojarzyć ponieważ lokalnie mieliśmy nasze solidnie działające Gadu-Gadu (które zadebiutowało w 2000 roku — ale warto mieć na uwadze, że nasza część internetu rozwijała się nieco wolniej) oraz Tlen (2001).

W 1998 roku ICQ zostało przejęte przez ogromnego wówczas gracza — firmę AOL. W 2010 roku zaś trafiło w ręce rosyjskiego Mail.ru, które obecnie znamy jako VK. I to właśnie ta firma poinformowała, że czas komunikatora nieuchronnie zbliża się do końca.

To koniec ICQ. VK poinformowało o zamknięciu komunikatora

ICQ było obecne na rynku blisko przez trzy dekady. Blisko — bo już 26 czerwca komunikator bezpowrotnie zniknie z rynku. To taka wielka legenda internetu, która dla polskich użytkowników może być mało znacząca — ale bez wątpienia była krokiem milowym w rozwoju całej sekcji internetowych komunikatorów. Wymiana prywatnych wiadomości w czasie rzeczywistym zmieniła zasady gry na długo — i po dziś dzień cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednak sporo się przez te wszystkie lata zmieniło, pojawiło się dużo nowych komunikatorów. I to one przegoniły w wielu aspektach ICQ, które pozostało w tyle.

Jest to bardzo smutna wiadomość — zwłaszcza dla tych, którzy lubią nostalgiczne powroty do przeszłości. Raz na jakiś czas wciąż zdarza mi się logować zarówno do moich kont Gadu-Gadu, jak i ICQ. Tak z czystej ciekawości by zobaczyć jak platformy funkcjonują w obecnych czasach. Ale właśnie — dla ICQ to już ostatni dzwonek. Jeśli zatem wciąż czasem zaglądacie — czas pomyśleć o przesiadce na coś bardziej współczesnego!