Jak ulepszyć doskonały produkt? Właśnie tak - Audio Pro A28

Podczas mojej przygody z Antywebem przez moje ręce przewinęła się naprawdę niesamowita liczba sprzętów audio z naprawdę topowej półki. Głośniki, słuchawki, soundbary – wyliczać można bardzo długo. Wśród tych urządzeń kilka wyróżniło się jednak na tyle, że ich używanie trwale zapisało się w mojej pamięci i które naprawdę zaskoczyły mnie świetną jakością dźwięku oraz swoimi funkcjami.

Jednym z takich urządzeń, zdecydowanie wyróżniających się spośród reszty były głośniki Audio Pro A26. Charakteryzowała je niezwykła jak na taką małą i kompaktową formę czystość dźwięku, bogatość i dynamika, połączona z wysoką mocą (75 W na kolumnę) i szeregiem dodatkowych opcji, sprawiających, że sprzęt ten sprawdzał się w wielu zastosowaniach – od systemów komputerowych, po kino domowe i systemy multiroom. Technologia idzie jednak do przodu i Audio Pro niedawno odświeżyło swój zestaw niezwykle popularnych, aktywnych głośników stereo. Dlaczego warto zainteresować się zestawem Audio Pro A28?

Audio Pro dostarczają to co najlepsze w tej samej formie

Każdy, kto miał styczność z A26, chwalił to, w jaki sposób kolumny brzmią, szczególnie biorąc pod uwagę ich super kompaktowe wymiary. I kiedy wydawało się, że brzmienia nie da się już poprawić, Audio Pro pokazało, jak bardzo się myliliśmy. A28 posiadają bowiem nowy procesor, który optymalizuje brzmienie pod kątem streamingu, dzięki czemu utwory ze Spotify, Tidala, Apple Music i każdej innej aplikacji brzmią tu jeszcze lepiej i pełniej niż w przypadku A26 i zdecydowanie lepiej niż w innych głośnikach o takich wymiarach.

Wszystko jest zasługą świetnie dobranego i skalibrowanego systemu głośników, który tutaj składa się z wysokotonowego głośnika o średnicy 25 mm z tekstylną kopułką oraz dużego, niskotonowego drivera o średnicy 114 mm o dużym skoku membrany, pozwalającego zapewnić bardzo głęboki i selektywny bas. Głośniki odpowiednio ustawione oferują szeroką scenę, którą dodatkowo można uprzestrzennnić dzięki funkcji Virtual Surround i dodatkowo regulować, co świetnie sprawdza się chociażby przy oglądaniu filmów. Do tego celu z resztą A28 nadają się idealnie, ponieważ mocne drivery potrafią osiągnąć bardzo głośny dźwięk bez oznak przesteru i nagłośnienie salonu nie stanowiło dla nich absolutnie żadnego problemu.

Oznacza to, że głośniki te gdziekolwiek będziemy chcieli użyć A28, zapewnią nam one bardzo satysfakcjonujące doznania audio. Na całym świecie wykorzystywane są one jako podstawa do budowy własnego zestawu stereo (bądź 2.1, ponieważ do Audio Pro A28 bez problemu podłączymy subwoofer), a także jako satelity w bardziej rozbudowanych konfiguracjach bądź jako element systemu multiroom. Samodzielnie świetnie też sprawdzą się podłączone do telewizora, konsoli czy komputera, zapewniając dynamiczny dźwięk zarówno muzyki, jak i dodadzą świetne brzmienie do filmów czy gier. Można więc śmiało stwierdzić, że nazwanie tego zestawu przez AudioPro „soundbar killerami” było w pełni uzasadnione.

Oprócz tego będą też bardzo dobrze wyglądać

Dziś nie wystarczy, by coś dobrze działało, by było pożądane przez klientów. Dziś sprzęty audio muszą też wkomponować się w przestrzeń, w której będą działać. Audio Pro A28 robią to świetnie, ponieważ ich minimalistyczny design świetnie pasuje do wnętrz w różnych kolorach i stylach. Kolumny same z siebie są bardzo estetyczne i widać w nich wysoką jakość wykonania. O gustach się podobno nie dyskutuję, ale muszę powiedzieć, że mi bardziej podobają się w wariancie z założonymi maskownicami, które również są bardzo eleganckie i montowane są na kolumnach magnetycznie.

Magia kryje się jednak w wygodzie

Kiedy składałem swój zestaw stereo, potrzebowałem do tego pomocy przyjaciela, który na temacie zjadł zęby. Jeżeli porównam to do tego, w jaki sposób konfiguruje się i używa Audio Pro A28, to w kontekście wygody jest to jak przesiadka z roweru do supersamochodu. Przede wszystkim, głośniki mają wbudowany wzmacniacz klasy D, dzięki czemu nie trzeba się martwić o miejsce na dodatkowy sprzęt i masę kabli. Mają one też w sobie kartę Wi-Fi, potrafiącą łączyć się z lokalną siecią w standardzie b/g/n/ac (a więc zarówno w częstotliwości 2,4 jak i 5 GHz) dzięki czemu podłączenie ich do domowej sieci nie stanowi żadnego problemu.

Jeżeli chodzi o obsługę, to mamy tutaj dwie równie wygodne opcje. Pierwszą z nich jest dołączony pilot, który nie tylko pozwala zarządzać większością funkcji kolumn, ale który też został starannie zaprojektowany by odpowiadać designowi A28 i muszę powiedzieć, że o ile piloty rzadko kiedy przyciągały moją uwagę, to ten naprawdę zasługuje w tej kwestii na uznanie.

Drugą opcją jest aplikacja Audio Pro, którą możemy zdalnie sterować kolumnami z dowolnego miejsca w domu, a także – która pozwoli w łatwy sposób ustawić nam połączenie z naszymi aplikacjami streamingowymi i innymi sprzętami Audio Pro w domu. Oczywiście, kolumny obsługują wszystkie najnowsze standardy, a więc obok Spotify Connect czy Google Cast mamy tutaj także chociażby Apple AirPlay 2. Co, jeżeli to dla nas za mało? Nie ma się czym przejmować, ponieważ Audio Pro A28 pozwalają także na bezpośrednie połączenie się z telewizorem przez HDMI ARC, oraz posiadają dwa wejścia analogowe RCA – spokojnie więc podłączymy je do naszego domowego wzmacniacza (a także streamera, tunera, odtwarzacza CD czy gramofonu z przedwzmacniaczem), jeżeli tylko najdzie nas taka ochota. W tym miejscu warto też nadmienić, że na pokładzie znajduje się też optyczne wejście audio, więc i taki sygnał A28 obsłużą bez problemu.

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth 4.2 możemy też na kolumny przesyłać muzykę bezpośrednio z naszego telefonu. A28 spokojnie poradzi sobie z plikami MP3, WMA, AAC, FLAC i ALAC, więc bez względu na to jakiej marki mamy smartfon, odtworzenie muzyki w bezstratnym formacie nie będzie problemem.

Podsumowując – Audio Pro miało bardzo ciężkie zadanie, ale wywiązało się z niego świetnie. Mając za bazę świetnie dostrojony system audio udało im się wyposażyć swoje kolumny w lepsze podzespoły, dające bogatszy dźwięk w najpopularniejszych zastosowaniach tego sprzętu. Jednocześnie, rozszerzyli oni jego potencjał, oferując jeszcze więcej możliwości odbioru sygnału audio. Zdecydowanie najbardziej zadowolone z nich będą osoby, które szukają świetnego zestawu 2.0, który będą wykorzystywać w wielu sytuacjach (oglądanie filmu, gra na konsoli, słuchanie muzyki samemu bądź z przyjaciółmi) i chcą mieć sprzęt który będzie można łatwo rozbudować w przyszłości, czy to dodając subwoofer, czy tworząc pełny set kina domowego, czy też używając A28 jako elementu systemu multiroom.

W każdym z tych zastosowań te głośniki zdecydowanie spełnią swoją rolę.

Materiał powstał przy współpracy z Top Hi-Fi&Video design, dystrybutorem marki Audio Pro w Polsce.