Spotify Wrapped to duże social mediowe wydarzenie, podczas którego cały internet chwali się najcześciej słuchanymi piosenkami na platformie. Choć Polska zdominowana jest przez Spotify, to nie można zapominać, że Apple Music depcze „zielonym” po piętach i jest drugą najpopularniejszą platformą do streamingu muzyki. Apple Music Replay to odpowiedź na cieszącą się ogromną popularnością kampanię Spotify. Playlista na 2021 rok jest już dostępna.

Apple już wie czego słuchasz najczęściej

Apple Music Replay to nic innego jak podsumowanie najczęściej słuchanych kawałków w danym roku. Edycja z playlistą ulubionych kawałków z 2021 roku jest już dostępna w aplikacji oraz na dedykowanej stronie. W podsumowaniu znajdziecie TOP 100 najczęściej odtwarzanych utworów, 10 najczęściej słuchanych albumów oraz zbiór najchętniej wybieranych wykonawców.

Apple pod względem wizualnym odstaje jednak od Spotify. Wrapped jest bardziej „medialnym” wydarzeniem, z dziesiątkami interaktywnych infografik oraz szczegółowych informacji na temat gustu muzycznego użytkownika. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby Apple próbowało iść tą drogą. Replay jest minimalistyczne i konkretne. Muszę przyznać, że narzekania użytkowników na szatę graficzną są w pewnym sensie uzasadnione. Być może celem jest po prostu puszczenie oka do nostalgicznych użytkowników, a nie robienie konkurencji dla Wrapped.

Warto przypomnieć, że Apple Music jest już od dawna dostępne poza ekosystemem Apple. Muzyki – także tej w wersji przestrzennej – posłuchasz bez problemów na urządzeniach z Androidem. Trzeba mieć jednak na uwadze, że AM nie oferuje darmowej wersji z reklamami tak jak Spotify. Subskrypcja indywidualna to koszt 19,99 zł miesięcznie.