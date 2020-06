Apple pozwane o 1 miliard dolarów za… w sumie, to nie wiadomo za co…

Troll patent inaczej

Reavon Tyrel Parker złożył 1 czerwca pozew sądowy przeciw Apple Inc. w sądzie w Missouri opiewający na wspomniany już miliard dolarów. Jak opisał w pozwie, w październiku 2018 r. poszedł z uszkodzonym telefonem do Apple Store, gdzie serwis podobno zdołał naprawić go od ręki, ale oszukał pozywającego, nie oddając go, ponieważ… był to pierwszy iPhone z nowymi funkcjami. Te funkcje miały być potem wykorzystane do stworzenia iOS 12. Żeby było jeszcze zabawniej, pan Parker zadeklarował, że posiada patenty na „iOS 12.0.1 i późniejsze”, a nawet i na „iOS 13 i późniejsze”.

Niemniej, pomimo „posiadania” powyższych „patentów”, miliard miałby być zasądzony z powodu hospitalizacji, podróży, cierpienia, upokorzenia, zawstydzenia i zniesławienia charakteru” pozywającego. W pozwie zawarto też dramatyczne wyznanie p. Parkera, mówiące, że „nazwanie go wariatem nie jest możliwe do zrekompensowania”. Pozywający nawiązuje tu prawdopodobnie do reakcji, jakie spotkały go, po złożeniu swojego wcześniejszego, odrzuconego już pozwu, opiewającego na 2 miliardy dolarów.

Grunt to precyzyjna rozpiska kosztów

W pierwszym pozwie uzasadnieniem kwoty były nie tylko straty psychiczne pozywającego, wcześniej związane z koniecznością odtworzenia systemy i ponownego ściągnięcia aplikacji. Przede wszystkim była to kradzieź (?) funkcji z iPhone p. Parkera. Te funkcje to między innymi funkcja pomijania ekranu startowego, pozwalająca komunikować się iPhone’om szybciej i stabilniej, co z kolei doprowadziło do „odkrycia usługi grupowego FaceTime’a”. Mam wrażenie, że chodziło raczej o grupowego FacePalma, no ale niestety nie znalazłem całości dokumentów w sieci.

Dodajmy, że obecny proces to właściwie dla Apple promocja, wcześniejszą próbę p. Parker wycenił na 2 miliardy i 900 dolarów, co pięknie rozpisał w części materiałowej:

• iPhone 7 – 1 miliard dolarów

• iOS 12 – 1 miliard dolarów

• umysłowość Raevon Terrel Parkera – bezcenna

i dodając jeszcze 900 dolarów za… wypożyczenie Apple swojego telefonu.

Chyba jednak nie wygra

Cóż, o ile w większości procesów wina Apple jest co najmniej uprawdopodobniona, o tyle ten kuriozalny akt jest tylko i wyłącznie kolejnym przykładem, że z amerykańskim systemem sądowniczym jest chyba niezbyt dobrze. Jeśli opłaca się składać pozwy takie jak ten, czy równie kuriozalną sprawę brata Pablo Escobara, to raczej nie ma się co dziwić, że pozywanie się to amerykański sport narodowy. Strach pomyśleć, co się wydarzy, gdy Apple w końcu zaprezentuje telefony z technologią 5G, do której różni „ekscentrycy” ciągną jak ćmy do światła. Panu Parkerowi trzeba życzyć zdrowia, ponieważ nieprzyjemności, które spotkały go po pierwszym procesie, teraz tylko się nasilą. Choć wydaje się, że to akurat nie jest jego największy problem.

