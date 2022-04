Przyznam szczerze, że najbardziej w technologi fascynuję mnie jej codzienna użyteczność. Wykorzystywanie gadżetów do rozrywki to fajna sprawa, ale naprawdę ekscytujące stają się dopiero wtedy, gdy pomagają przełamywać bariery. Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z użytkownikami sprzętów od Apple, którym VoiceOver pomagał zmagać się z fizycznymi ograniczeniami. iPhony posiadają szereg rozwiązań, ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Świetnie, że powstają także aplikacje, które są w stanie zwiększyć ten potencjał.

Błyskawiczne tłumaczenie z brajla dzięki sztucznej inteligencji

Braille Scanner, to – jak sama nazwa wskazuje – skaner pisma zapisanego brajlem. Brzmi to dość banalnie, jednak sama aplikacja zasługuje na oklaski. Nie tylko za sam pomysł, ale także za świetne działanie. Autorem Braille Scannera jest Aaron Stephenson, inżynier, który naukę języka przerodził w funkcjonalną aplikację. Stworzył oprogramowanie wykorzystujące uczenie maszynowe, zdolne do zeskanowania dokumentu zapisanego brajlem, a następnie przetłumaczenia go na zwykły tekst.

Źródło: Depostiphotos

Takie rozwiązania mogą przydać się nie tylko osobom niewidomym, ale także ułatwić współpracę pracownikom ośrodków wsparcia niepełnosprawnych. Sam poznałem osobę, zmagającą się z dysfunkcją wzroku, która działa na rzecz fundacji pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym. Wierzcie mi lub nie, ale kobieta przy pomocy VoiceOvera prowadzi pracę biurową i wykorzystuje wsparcie głosowe iPhona między innymi do skanowania dokumentów. Jestem pełen podziwu i cieszę się, że takie aplikacje powstają. Możliwość odczytywania brajlem i przesłania dokumentu dalej do pracowników bez dysfunkcji z pewnością usprawni pracę, gdy aplikacja będzie obsługiwać już język polski. Póki co Braille Scanner współpracuje tylko z angielskim, ale autor apki zapowiedział wprowadzenie kolejnych języków w przyszłości.

Aplikacja przeznaczona jest tylko na urządzenia z systemem iOS i wymaga oprogramowania w wersji 14.7 lub wyższej. Bezpłatnie pobierzecie ją z App Store pod tym adresem.

Stock Image from Depositphotos