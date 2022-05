Amerykanom pękają okręty. Futurystyczna część US Navy w rozsypce

Flota XXI wieku...

Kilkanaście lat temu US Navy rozpoczęło kilka bardzo ambitnych programów, chcąc wprowadzić na uzbrojenie supernowoczesne okręty o niskiej sygnaturze radarowej, futurystycznych konstrukcjach dopasowanych do nowatorskich koncepcji ich użycia. W ramach programu „Future Surface Combatant” zdołano zwodować trzy niszczyciele klasy Zumwalt (DDG-1000) oraz 24 okręty określane jako LCS, czyli littoral combat ship.

Te ostatnie są niewielkimi okrętami, przez niektórych określanymi jako odpowiedniki korwet, służącymi do operacji w niewielkiej odległości od brzegu. Ich zaletą miały być prosta i tania budowa, wysoka szybkość, technologie stealth i wysoka skuteczność w przeciwdziałaniu asymetrycznym atakom przeciwnika. Amerykanie stworzyli dwie odmiany tych okrętów, trimarana klasy „Indepedence” oraz bardziej klasyczną klasę „Freedom”.

Jednak w czasie ich produkcji zmieniła się koncepcja działania floty, na której głównego potencjalnego przeciwnika wyrastają Chiny. Do tego wysypało kilka programów nowatorskiego uzbrojenia, a same okręty, tak LCS-y jak i Zumwalty trapią niekończące się problemy techniczne i jakościowe.

USS Zumwalt

... z krótkim terminem przydatności

Program Zumwalt został już właściwie „zatopiony”, kolejne okręty nie będą budowane, a z tymi które zwodowano US Navy nie bardzo wie, co zrobić. LCS klasy Freedom, poza szeregiem mniejszych problemów, cały czas borykają się z niezwykle trudnym i drogim do rozwiązania problemem przeniesienie napędu. Ze względu na to, że newralgiczne elementy są trudno dostępne, naprawy wymagają wycinania otworów w poszyciu okrętu.

Teraz pojawił się raport dziennikarzy „Navy Times” pokazujący, że z klasą „Independent” jest jeszcze gorzej, ponieważ projektując jego kadłub, popełniono poważne błędy konstrukcyjne. W ich wyniku powstają pęknięcia, które są na tyle groźne, że marynarka zdecydowała się wprowadzić ograniczenia dla sposobu ich użytkowania. Raport podaje, że prawie połowa okrętów tej klasy (6 szt.) ma zidentyfikowane pęknięcia kadłubów.

Nie rozpędzajcie się

Jeden z najmocniej uszkodzonych okrętów, USS „Omaha” nie może operować przy stanie morze wyższym niż 5 stopni w skali Douglasa ani przekraczać prędkości 15 węzłów. Jeśli nie będzie w stanie uniknąć gorszych warunków, załoga ma zmniejszyć prędkość do 10 węzłów. Przypomnę, że prędkość miała być jednym z „game changerów” tej konstrukcji (prędkość użytkowa do 44 węzły). Po takim rejsie okręt ma trafić na kontrolę, w celu oceny szkód.

Pewnym pocieszeniem może być to, że nowo budowane okrętu mają mieć ten problem rozwiązany, ale z obecnie posiadanymi trimaranami jest problem. Pozostaje jednak pytanie, jak zmiany, polegające na wymianie elementów poszycia i pokładów na grubsze i bardziej wytrzymałe wpłynie na podstawowe parametry statku. Specjaliści oceniają, że taki zmodernizowany „Indepedence” musi być wolniejszy.

Twórcy raportu oceniają, że okręty dotknięte problemami będą miały spore trudności z wykonywaniem antynarkotykowych zadań, do jakich są dziś używane. Przedstawiciele US Navy komentują całą sytuację niewiele mówiącymi formułkami i ten brak otwartości wskazuje, że problem może okazać się bardzo, bardzo poważny. Generalnie, problem rozwiązano na razie jak w Polsce. Zła nawierzchnia? To pyk, wstawiamy ograniczenie prędkości.

Ostre cięcie?

Czym się to wszystko zakończy, skoro US Navy LCS-ów już najchętniej by się pozbyła? Pierwsze z nich są już zresztą wycofywane. Ich „pośmiertna” analiza miała pomóc w rozwiązaniu problemów przed zwodowaniem nowych, już zamówionych jednostek tego typu. Może się jednak okazać, że w ramach obecnie trwającej rewolucji we flocie, obie wersje LCS zostaną całkiem odstawione na boczny tor. Koszty tych napraw, a właściwie przebudowy mogą być na tyle wysokie, a ich efekt tak pogarszać zdolności operacyjne, że gra na ich uratowanie nie będzie warta świeczki...

Zdjęcie: US Navy / wikipedia