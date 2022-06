Jaki router mobilny? Pomagamy wybrać niezbędnego kompana wakacyjnych wyjazdów

Spakuj Internet do kieszeni i ruszaj w trasę. Wybraliśmy dla Was urządzenia, którym niestraszna praca zdalna i podróże.

Wakacje trwają w najlepsze, a temperatura za oknem nie zachęca do spędzania czasu w domowym zaciszu. To idealny moment, aby wykorzystać letnią aurę na wyjazdy z najbliższymi i aktywny wypoczynek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby korzystać z dobrodziejstw technologii. Ulubiona muzyczna playlista podczas wypadu nad jezioro, a może film w blasku zachodzącego słońca? Żeby w pełni cieszyć się tymi atrakcjami, konieczne będzie stabilne połączenie z siecią. Letniskowe domki nie zawsze oferują dostęp do Internetu, warto więc zadbać o niego samodzielnie. Jak? Zabierając ze sobą mobilny router. Wraz z Allegro przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji.

Ten niewielki router od D-Link bez problemu zmieści się do kieszeni. To czyni go świetnym kompanem na wakacyjne wyjazdy lub partnera do pracy zdalnej. Sprzęt korzysta z technologii 4G LTE Cat4, umożliwiając szybką i stabilną transmisję danych, z prędkością pobierania do 150 Mb/s. Posiada port ładujący micro USB, który może posłużyć także do przewodowego połączenia z komputerem, jeśli chcesz łączyć pracę zdalną z wakacjami. Wbudowana bateria Li-on wystarczy na 6 godzin, a dzięki funkcji WPS błyskawicznie sparujesz wybrane urządzenie.

Naszą drugą propozycją jest równie kompaktowy TP-Link M7200. Urządzenie posiada baterię o pojemności 2000mAh, która wystarczy na 8 godzin pracy. Obsługuje standard połączeń 4G FDD/TDD-LTE, a jego konfiguracja jest banalnie prosta. Wystarczy włożyć kartę SIM, włączyć zasilanie i gotowe. Dzięki łatwemu udostępnianiu połączenia bezprzewodowego, z mobilnego routera skorzysta 10 innych urządzeń, dzięki czemu sprawdzi się na wypady z grupą znajomych. Dodatkowo producent udostępnia aplikację tpMiFi dostępną na iOS i Android, która umożliwia kontrolowanie urządzeń podłączonych do sieci i ustawienie limitów pobierania.

ZTE MF971R jest przede wszystkim uniwersalny. Wspiera 4G LTE osiągając prędkość pobierania do 300Mb/s a sieć WiFi możemy skonfigurować w dwóch zakresach: 2,4 i 5 GHz. Z tym niewielkim routerem możecie udać się na wyprawę z naprawdę pokaźną grupą przyjaciół. Dlaczego? Bo umożliwia udostępnianie połączenia aż 32 urządzeniom. Posiada wbudowany wyświetlacz, informujący między innymi o sile sygnału baterii, a skoro już o niej jesteśmy, to warto wspomnieć o pojemności 2000mAh, zapewniającej 7 godzin pracy użytkowania lub 250 godzin w trybie czuwania. Router można łatwo i szybko skonfigurować przy użyciu aplikacji ZTELink App.

Kolejna pozycja od TP-Link to już nie byle gadżet. Router obsługuję technologię 4G LTE kat. 11 osiągając prędkość pobrania aż do 600 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s. Dzięki temu świetnie nada się do wszelkich zdalnych aktywności, zarówno stricte rekreacyjnych, jak i zawodowych. Z TP-Link M7650 podobnie jak poprzednik umożliwia udostępnianie połączenia aż 32 urządzeniom, wykorzystując pasma 2,4Ghz i 5Ghz. Wszystkie niezbędne informacje – takie jak stan akumulatora, tryb sieci czy silę sygnału – można kontrolować z intuicyjnego wyświetlacza. A bateria? 3000mAh wystarczy na 15 godziny pracy z pełną mocą lub nawet do 900 godzin w trybie czuwania. Z takim urządzeniem nie musisz martwić się o dostęp do sieci przez cały dzień wakacyjnych rozrywek.

Przechodzimy do niekwestionowanego króla tego zestawienia. Netgear Nighthawk M5 MR5200 to najwyższa półka routerów, który wyróżnia się przede wszystkim obsługą 5G. Dzięki temu jest w stanie osiągać zawrotną przepustowość do 4Gb/s, a wydajność sieci i zmniejszone zakłócenia są możliwe dzięki standardowi 802.11ax (WiFi6), 2x2 MIMO oraz niezależnym częstotliwościom 2,4/5 GHz. Zespół w pracy lub paczka przyjaciół także będzie mogła z niego skorzystać dzięki obsłudze do 32 urządzeń, tworząc bezpieczną sieć WiFi, bowiem jest wyposażony w obsługę VPN i ochronę hasłem. Na dolnej ściance producent umieścił USB-C do ładowania oraz gniazdo RJ-45 co nie jest oczywistym przypadkiem w routerach mobilnych. To, co zasługuje w nim na uwagę, to kolorowy i dotykowy wyświetlacz, dzięki któremu wygodnie dostosujesz ustawienia, monitorując przy okazji najważniejsze parametry. Netgear Nighthawk M5 MR5200 może pracować przez 13 godzin, ale jego niewątpliwą zaletą jest możliwość wyjęcia akumulatora i podłączenia do zasilania, aby korzystać z urządzenia przez cały dzień.

