Apple udostępniło wczoraj długo wyczekiwaną aktualizację systemów iPadOS i macOS (pełną listę nowości i wskazówki dotyczące pobierania znajdziecie w tej publikacji). Nie są to jedyne zmiany, które gigant z Cupertino przyszykował dla swoich klientów. Opublikowano wczoraj także informacje o podwyżkach usług subskrypcyjnych (w tym pakietu Apple One) oraz garść zmian dla developerów w App Store, które dotkną także użytkowników. Przyjrzyjmy się dokładniej nowościom w sklepie aplikacji mobilnych.

Kontrowersyjne treści i nieautoryzowana muzyka

Przed oficjalnym dodaniem aplikacji do sklepu mobilnego developerzy muszą spełnić szereg warunków, które zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania. Lista wymogów dotychczas była dość długa, ale Apple postanowiło jeszcze mocnej zaostrzyć regulamin serwisu.

Źródło: Depositphotos

Apple zaktualizowało zakładkę „kontrowersyjnych treści”, które podlegają ostrzejszej weryfikacji i mogą doprowadzić do zablokowania projektu. Według nowych wytycznych aplikacje nie powinny zawierać szeroko pojętych treści pornograficznych oraz promować prostytucji i handlu ludźmi. Zabroniono także czepiania korzyści finansowych z materiałów przedstawiających przemoc, epidemie lub akty terrorystyczne.

Niedozwolone stało się także używanie nieautoryzowanej muzyki z iTunes i Apple Music jako ścieżki dźwiękowej do gry lub aplikacji. Developerzy korzystający z takich materiałów będą zmuszeni do załączenia linku, prowadzącego do konkretnych kawałków w powyższych platformach.

NFT i reklamy w mediach społecznościowych

Zmiany w App Store namieszają nieco w świecie giełd kryptograficznych. Koniec z samowolką, bo Apple będzie od dziś dokładnie przyglądać się aplikacjom, które umożliwiają zakup i sprzedaż cyfrowych walut. Właściciele platform będą musieli przedstawić zezwolenie i licencję na działalność kryptowalutową we wszystkich regionach, w których działają. W przeciwnym wypadku Apple będzie mogło natychmiastowo usunąć aplikację ze sklepu.

Jeśli zaś chodzi o NFT, to Apple zezwala developerom na tworzenie aplikacji do zakupu, wybijania i przeglądania tokenów, ale tylko po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim ogół czynności musi odbywać się wewnątrz danej aplikacji. Developer nie może więc zamieszkać linków i odnośników przenoszących do innych platform zwłaszcza w przypadku zakup tokenu, który musi odbyć się przez wewnętrzny system płatniczy aplikacji, autoryzowany przez Apple.

Źródło: Depositphotos

Aplikacje nie mogą używać własnych systemów weryfikacji, które pozwalają użytkownikowi na dostęp do treści i funkcjonalności przykładowo przez zeskanowanie QR lub wpisanie kodu licencyjnego. Możliwość kupna NFT tylko za pośrednictwem systemu płatności Apple ma jeden cel – zarabianie na prowizjach.

Zaktualizowany regulamin przynosi też nieco zamian w zakresie usług marketingowych. Podmioty zarządzające kampanią nie muszą już używać systemu wewnętrznych płatności do zarządzania i wykupywania reklam w mediach (aplikacje, strony internetowe). Będą jednak musiały korzystać z systemu płatności Apple jeśli chcą wykupić opcję promowania postów w mediach społecznościowych. Wyczuwam więc kolejne oskarżenia o wprowadzanie monopolu.

Developerzy przed dodaniem aplikacji do App Store muszą udostępnić konto demonstracyjne recenzentom Apple, aby Ci mogli sprawdzić funkcjonalności aplikacji. Jeśli jednak nie mogą tego zrobić z uwagi na ograniczenia prawne, to będą mogli skorzystać z nowego podglądu demo, pod warunkiem, że wersja demonstracyjna prezentuje wszystkie funkcje oprogramowania.

Pełna lista zmian – w tym pomniejsze aktualizacje zasad dla aplikacji inteligentnego domu – znajduje się pod tym adresem. Jeśli zaś chcecie zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi, które obowiązują developerów App Store, to odsyłam do tej publikacji.