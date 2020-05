Wystarczy płacić użytkownikom, by z dnia na dzień trafić na szczyt – oto sekret popularności aplikacji Zynn

Twórcy aplikacji budują pozycję Zynn… płacąc użytkownikom. I to działa!

Pojawiła się ot tak, z dnia na dzień, lądując wśród najpopularniejszych aplikacji App Store. Zynn w kilka dni w rankingach sklepu z aplikacjami Apple wskoczyło na sam szczyt, przebijając pozycje, które widzimy tam na co dzień — jak Zoom, Facebook czy TikTok. Sekretem do sukcesu okazało się zbudowanie szumu wokół tego jak działa i co robi aplikacja. A jak się okazuje: Zynn płaci użytkownikom za oglądanie wideo, które są dostępne na ich platformie. I biorąc pod uwagę zestawy podobieństw do TikToka — trudno ich ze sobą nie zestawiać. Łudząco podobny interfejs i podobne treści w środku raczej nie pozostawiają w tej kwestii złudzeń. Tym jednak co go wyróżnia są wypłaty pieniędzy dla tych, którzy spędzą wystarczająco dużo czasu oglądając tamtejsze materiały. A do tego dochodzą jeszcze bonusy za zapraszanie znajomych — nawet do 110 dolarów czekać będzie na użytkowników, którzy zaproszą co najmniej pięcioro znajomych. „Nawet do”, bo ostateczna suma różni się w zależności od tego, czy ci znajomi aktywnie korzystają z platformy.