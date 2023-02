Mało kto o tym mówi i szczerze powiedziawszy, odrobinę tego się obawiałem. Zwolnienia w branży IT mogę mieć bardzo negatywne skutki dla nas wszystkich: szczególnie, że dotykają one przy okazji usługodawców społecznościowych. Cięcia kosztów odbijające się na zatrudnieniach nie omijają działów odpowiedzialnych za moderację treści i przeciwdziałanie nadużyciom.

Powiedzieć o tym, że hejt, publikowanie brutalnych i fałszywych treści to codzienność mediów społecznościowych, to jak nie powiedzieć nic. Działy odpowiadające za szeroko pojętą moderację i bezpieczeństwo użytkowników ciągle mają do czynienia z tego typu rzeczami. Im bardziej przenosimy nasze życie do Internetu, tym jest tego więcej. Czołowe firmy technologiczne tylko w tym roku ogłosiły zwolnienie ok. 100 000 osób. Warto podkreślić, że w zeszłym było to 160 tysięcy zlikwidowanych stanowisk - jak donosi strona layoffs.fyi. O 1/3 skurczył się zespół Jigsaw: specjalnej jednostki wewnątrz Google, która zajmuje się szeroko pojętą moderacją oraz bezpieczeństwem danych. Jak chodzi o Meta, wiadomo o przynajmniej 200 zwolnieniach, a w przypadku Twittera, fala wręczanych wypowiedzeń pracownikom była szczególnie przykra dla korespondującego z powyższym działu.

W efekcie tego, stanowiska z kręgu "safety and trust", czyli takie, które albo biorą czynny udział w budowaniu procedur moderacji, albo same w sobie są związane z reagowaniem na niebezpieczne zjawiska w serwisach społecznościowych, okazały się być jednymi z najbardziej dotkniętych falą zwolnień. I nie ma w tym nic dziwnego: firmy IT, szczególnie te związane z działaniem social mediów, wychodzą z założenia, że tutaj redukcja etatów będzie najmniej uciążliwa dla dalszej działalności. Programistów, inżynierów, managerów jest trudniej "zredukować" niż moderatorów i twórców procedur wokół zasad bezpieczeństwa w zakresie treści tworzonych przez użytkowników. Problem ma również wiele firm, które świadczą usługi dla gigantów branży technologicznej w zakresie moderacji. Cięcia kosztów są nieubłagane, a często zapominamy o tym, że giganci IT - jakkolwiek ciepło o nich nie myślimy - to biznesy. A te mają na siebie zarabiać.

Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że te działy zajmują się nie tylko podnoszoną przez czytelników Antyweba "cenzurą", realizując interesy będące odbiciem obowiązującej linii ideowej wśród managerów lub udziałowców gigantów. To także ludzie budujący procedury dotyczące walki m. in. z dziecięcą pornografią, hejtem wśród najmłodszych, niekorzystnym oddziaływaniem social mediów i informacji w nich rozpowszechnianych na życie i zdrowie człowieka. To dzięki tym osobom udało się zlikwidować m. in. proceder grup dyskusyjnych wewnątrz popularnych platform społecznościowych (bez wskazywania palcem), gdzie pedofile wymieniali się pornografią z udziałem dzieci.

Tych ludzi może zastąpić AI, ale...

Ale sztuczna inteligencja nie jest w stanie czasami wyłuskać pewnych niuansów, zlokalizować bardzo subtelnych oznak niebezpiecznych zjawisk i - przynajmniej na razie - zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. Wyrwa w postaci tak wielu wakatów związanych z kręgiem "safety and trust" w wielu firmach technologicznych może być odczuwalna, jednak skutków tego nie odczujemy w postaci gorszego działania Facebooka, YouTube, czy Twittera. Ostatecznym przełożeniem się tego stanu rzeczy może być wiele cichych dramatów młodych osób lub ich rodziców. Obrazuje to również bardzo smutną prawdę - giganci IT nie są "fajni". To po prostu biznesy i nadawanie im emocji - czy to złych, czy to dobrych... to droga donikąd. Ostatecznie wszystko sprowadza się do pieniędzy.