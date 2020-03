ZostańWDomu, firmy telekomunikacyjne robią co mogą, by ci to ułatwić

Wszyscy zmuszeni do pracy zdalnej ucieszą się na wieść o łatwiejszym dostępie do takowej z usługami firmy. T-Mobile pozwala łatwo uzyskać licencję do profesjonalnych aplikacji Microsoftu: Office 365 oraz Teams. Korzystający z abonamentu, MIX-a lub ofert na kartę, mogą też sięgnąć po specjalnie przygotowaną usługę telekonferencyjną. Dzięki niej można połączyć się nawet z dwustoma użytkownikami dowolnej sieci bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania czy specjalistycznych narzędzi. To po prostu działa!

Nie tylko praca i nauka, ale także rozrywka

Ale internet to przecież dla wielu z nas nie tylko praca i opcja kontaktu z najbliższymi, ale także okno do świata rozrywki. Skoro nie możemy wyjść do kina — oglądamy filmy i seriale na platformach VOD. Tych na polskim rynku nie brakuje, a dynamicznie zmieniająca się oferta sprawia, że trudno narzekać na nudę i brak materiałów do zgłębienia. Prawdą też jest, że przynajmniej na jakiś czas możemy zapomnieć o spotkaniach z przyjaciółmi — więc wspólna sesja w ulubione gry wieloosobowe odpada. Na szczęście wysokiej jakości, szybkie, połączenia internetowe pozwalają nam komfortowo toczyć pojedynki w nawet najbardziej wymagających tytułach bez opóźnień i niemiłych niespodzianek. A jeżeli gry wideo Wam nie wystarczają, to sesje tradycyjnych RPG regularnie prowadzone są na rozmaitych platformach streamingowych, które gromadzą całe grupy widzów. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Klienci T-Mobile mogą teraz w prosty sposób skorzystać z pakietów oferujących tańszy dostęp do ogromnej bazy książek i audiobooków. W promocyjnej cenie mogą nabyć miesięczny dostęp do bazy e-booków Legimi (koszt: 19,90 za 30 dni) oraz e-booków i audiobooków (koszt: 34,90 zł za 30 dni) — czyli, kolejno, 20 i 10 złotych taniej niż na oficjalnej stronie usługi. Z usługi można skorzystać na czterech urządzeniach jednocześnie, a szczegóły dotyczące aktywacji znajdziecie na oficjalnej podstronie poświęconej promocji. Ponadto osoby decydujące się skorzystać z usług firmy mogą liczyć na 90 dni darmowego dostępu do usługi muzycznej TIDAL. Zarówno starzy, jak i nowi klienci zaś mogą korzystać z niej bez limitów, ponieważ platforma nie zużywa pakietu transferu danych.