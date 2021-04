Portal rekrutacyjny do służby w Siłach Zbrojnych RP utworzony został we wrześniu 2020 roku, do tej pory swój akces do służy zawodowej złożyło za jej pośrednictwem 22 tys. kandydatów. Od wczoraj liczba ta powinna się znacznie zwiększyć, dzięki udostępnieniu aplikacji mobilnych na smartfony z Androidem i iOS na pokładzie.

Maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku poprzez aplikację kandydat otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, żeby odbyć rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz przejść badania lekarskie. W przypadku pozytywnych wyników i opinii, kandydat otrzyma na koniec dnia kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą), trwające do 30 dni.

Cały proces rekrutacji, wraz ze służbą przygotowawczą skrócony został teraz z dotychczasowych 190 dni do maksymalnie 50 dni.

Jestem skłonny w to uwierzyć, zwarzywszy na tempo jakie towarzyszyło mojej aplikacji, którą złożyłem za pośrednictwem aplikacji mobilnej na iOS, choć nie bez wsparcia portalu rekrutacyjnego, ale po kolei.

Zostań Żołnierzem – aplikacja mobilna na Androida i iOS