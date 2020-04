Zostań w domu z Orange, czyli najlepsze sposoby na rozrywkę w czasie lock-downu

Aktualna sytuacja zmusiła nas do zmiany zachowań, dlatego w domach pozostajemy znacznie dłużej niż zazwyczaj. To wpływa oczywiście na wachlarz usług, z których możemy skorzystać - nie wyjdziemy do kina czy teatru, nie odbywają się koncerty. To wcale nie oznacza, że musimy rezygnować z kultury i rozrywki, bo usługi online i platformy telewizyjne to znacznie więcej, niż może nam się wydawać. Szczególnie, że w świetle obecnych okoliczności klienci mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Tych Orange ma dla swoich abonentów wiele, dlatego dokładnie przyjrzymy się, jakie możliwości oferuje operator w kwestii rozrywki.

Dużo więcej na dużym ekranie – dodatkowe kanały w Orange TV

Niezależnie od tego, czy chodzi o rodzinny, czy samotny seans, przed największym ekranem w domu gromadzimy się bardzo często. To jest właśnie centrum multimedialne i centrum rozrywki, które zapewnia treści dla widzów w każdym wieku i o każdych zainteresowaniach.

Dzięki odkodowaniu dodatkowych kanałów w pakietach Orange TV tematyka dostępnych programów jest jeszcze szersza. Dla klientów telewizji kablowej przedłużono dostęp o kolejne tygodnie do pakietu Komfortowego, a dla klientów telewizji satelitarnej do pakietu Extra+. Jest to odpowiednio o 40 i 50 kanałów więcej i będzie je można oglądać do 3 maja. Wśród nich znajdują się pełne seriali kanały z grupy AXN, Epic Drama, Fox Comedy i SciFi, a także BBC First, BBC Brit i przyrodnicze BBC Earth, Nat Geo Wild oraz Nat Geo People. Nie zabrakło wśród nich propozycji dla najmłodszych: Boomerang, Cbeebies, Nicktoons i Top Kids. Jeśli wśród widzów znajdują się fani dokumentów, to Discovery Historia, Polsat Crime+Investigation oraz kanały z rodziny Viasat (Explore, History, Nature) powinny zaspokoić potrzebę wiedzy.

Filmy po złotówce

Mimo, że ramówki pełne są powtórek programów, warto być na bieżąco z nowościami filmowymi. Te osoby przyzwyczajone do swobody znajdą coś dla siebie w specjalnej ofercie Orange VOD. Do 4 maja dostępnych będzie kilkanaście tytułów, których wypożyczenie będzie kosztowało zaledwie 1 zł. Katalog promocyjny jest rotacyjny – w konkretnych terminach oferowane są wybrane tytuły, a rozpiskę tego, co można właśnie oglądać znajdziecie poniżej.

20.04 – 26.04.2020

Księżniczka i smok

Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki

Niewinne kłamstewka 2

Powrót

My Little Pony: Najlepszy prezent

Całe szczęście

27.04 – 4.05.2020

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra

Mali pogromcy duchów

Czerwony Kapturek 2

Jak pies z kotem

Bądź sobą

Drugie życie pana Alaina

Kinowe hity w domowym zaciszu – najlepsze produkcje bez wychodzenia z domu

Nowoczesne platformy z filmami na życzenie doczekały się nie lada premier w ostatnim czasie, a w ofercie Kino w domu od Orange znalazły się wszystkie ostatnie hity. Bez wychodzenia z domu, na własnej kanapie można zobaczyć niedawno obecny w kinach film Jana Komasy, czyli “Sala samobójców. Hejter” oraz inne polskie produkcje jak “Bad Boy” od Patryka Vegi czy jedna z ostatnich komedii “Mayday”. Do wyboru są także zagraniczne mega produkcje – Oscarowy hit “1917”, w którym śledzimy losy żołnierzy I wojny światowej starających się dotrzeć na front z kluczową dla losów operacji informacji, widowiskowi “Dżentelmeni” od Guy’a Ritchiego, kipiący od emocji “Gorący temat” z gwiazdorską obsadą i “Ptaki nocy”, czyli najnowsza odsłona filmów na podstawie komiksów od DC z Harley Quinn w centrum wydarzeń. Pod koniec kwietnia do oferty zawitają także najnowsza odsłona “Jumanji: Następny poziom” i wyczekiwany “Judy”. “Bloodshot”, czyli produkcja z Vin Dieselem w roli głównej, która ominęła kina i od razu pojawiła się na platformach online, jest również dostępna w katalogu Orange.

Oglądanie bez żadnych limitów

Niczym wyjątkowym w wyjątkowych okolicznościach nie jest wzrost zużycia transferu danych na naszych urządzeniach mobilnych. Streamując filmy, seriale i muzykę, a także różnorakie wideo na takich platformach jak YouTube potrzebujemy teraz więcej swobody, bo ostatnie, czego byśmy potrzebowali to nagłe dobrnięcie do limitu transferu. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest brak jakichkolwiek limitów, byśmy mogli bez żadnych obaw oglądać kolejne odcinki ulubionych seriali i wszystkie inne treści. Dzięki ofercie Video Pass dla klientów Orange Flex można aktywować nielimitowany transfer w takich serwisach jak Netflix, HBO GO, VOD.pl, YouTube, Orange TV Go oraz WP Pilot. Oglądając na urządzeniu mobilnym, np. smartfonie czy tablecie treści wideo z tych platform Wasza paczka transferu danych, którą macie wykupioną nie będzie zmniejszała się o dane, które wykorzystują dane aplikacje. To przeogromna oszczędność, bo nawet pojedyncze odcinki seriali potrafią wykorzystać około 1 GB transferu danych, nie mówiąc o dłuższych formach, jak filmy czy telewizja na żywo.

Mało? Są też dodatkowe gigabajty

Jeżeli jednak zauważycie, że paczka danych, którą dysponujecie w ramach Waszego pakietu jest niewystarczająca, to dla klientów mobilnych usług głosowych Orange przygotowało dodatkowe 10 GB transferu danych, które można dowolnie spożytkować, a w świecie, gdy przez Internet konsumuje coraz więcej i coraz bardziej różnych rodzajów multimediów, to taka ilość może okazać się sporą nadwyżką darmowego transferu. Aktywacja dodatkowych gigabajtów jest niezwykle łatwa, wystarczy wysłać odpowiedniego SMS-a – promocja dotyczy: klientów indywidualnych mobilnych planów abonamentowych i ofert na kartę Orange, a także klientów biznesowych, którzy mają plany Dla Firm, Orange Biz i najnowsze plany Firmowe. W planach Orange ma także wdrożenie zupełnie nowego pakietu, który do tej pory kosztował 9 zł a w zamian otrzymywaliśmy aż 9 GB transferu – wkrótce będzie on darmowy, ale skorzystać z niego będzie można tylko dwukrotnie, także w ofercie w parach.

Wszyscy znaleźliśmy w wyjątkowych i do tej pory niespotykanych okolicznościach, dlatego niezwykle ważne jest, byśmy odpowiednio zareagowali na obecną sytuację. Przypadek każdego z nas jest indywidualny, ale zważając na sporo udogodnień, które napływają z wielu stron można ten czas spędzić w nieco inny, ale nie mniej komfortowy sposób. W tym na pewno pomogą nowe oferty i promocje Orange, które niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami Internetu, telewizji, serwisów VOD czy innych platform rozrywkowych, zapewnią Wam jeszcze większe możliwości niż do tej pory.

Materiał powstał we współpracy z operatorem Orange