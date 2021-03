Trochę śmieszne, trochę straszne — że takie narzędzia w ogóle muszą powstawać. W jednej ze scen serialu „Przyjaciele” bohaterka po prostu udawała że wjeżdża do tunelu i brutalnie się rozłączała — teraz by to nie przeszło. Bo przecież nawet jeżeli zabraknie „domowego” internetu, to po chwili można wrócić do rozmowy tworząc hot-spot z telefonu. Dla wielu spotkania na Zoomie (i innych komunikatorach) stały się dość uciążliwe, bo przeciągają się znacznie dłużej, niż powinny — odciągając tym samym od obowiązków i… nierzadko zmuszając do dłuższego przesiadywania przed ekranem komputera. Dlatego jeżeli szukacie dobrych wymówek które pozwolą zerwać się z „kola”, oto gotowa recepta. Nic tak przecież nie irytuje jak problemy z jakością połączenia, a gdy dodamy do tego jeszcze prace remontowe… przepustka do wolności gotowa ;-).