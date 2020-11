Zoom bez 40-minutowego limitu z okazji Święta Dziękczynienia

Zoom — usługa o której rok temu wielu nie miało pojęcia. W Polsce jej popularność była… niewielka. Ale pandemia koronawirusa przewróciła świat do góry nogami, konieczność pracy zdalnej, trzymania dystansu społecznego i kontaktowania się online sprawiła, że wiele z dotychczasowych kontaktów i aktywności przeniosło się online. Zamiast się spotykać — Zoom. Zamiast dzwonić telefonem — Zoom. No i, niestety, tyczy się to nie tylko rozmaitych projektów zawodowych, ale również rodzinnych tradycji. Twórcy platformy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego znoszą 40-minutowy limit rozmów dla darmowych użytkowników.

Darmowy Zoom bez limitu czasowego z okazji Dnia Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia nie jest polskim świętem, ale prawdopodobnie nie brakuje tutaj użytkowników którzy chcieliby poświętować z rodziną za Wielką Wodą. No ale jako że wciąż nie można się z nikim spotykać, to myślę że znajdą się tacy dla których Zoom ze względu na brak limitów okaże się dużo bardziej zachęcający. W jakich dniach i godzinach będzie można skorzystać z usługi bez 40-minutowego limitu?

USA, Zachodnie wybrzeże — od 25 listopada, 9 pm PT, do 27 listopada 3 am PT

— od 25 listopada, 9 pm PT, do 27 listopada 3 am PT Wielka Brytnia, Londyn — od 26 listopada, 5 am GMT, do 27 listopada 11 am GMT

— od 26 listopada, 5 am GMT, do 27 listopada 11 am GMT Europa — od 26 listopada 6 am CEST, do 27 listopada 12 pm CEST

— od 26 listopada 6 am CEST, do 27 listopada 12 pm CEST Indie — od 26 listopada 10:30 am IST, do 27 listopada 4:30 pm IST

— od 26 listopada 10:30 am IST, do 27 listopada 4:30 pm IST Chiny — od 26 listopada 1 pm CST, do 27 listopada 7 pm CST

— od 26 listopada 1 pm CST, do 27 listopada 7 pm CST Australia, Sydney — od 26 listopada 4 pm AEDT, do 27 listopada 10 pm AEDT.

Patrząc na sytuację z pandemią pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że na Boże Narodzenie doczekamy się podobnych rozwiązań. Bo, niestety, nie wszyscy znajomi i rodzina posiadają FaceTime ;-).