Znikające wiadomości trafiają do Messengera. Wkrótce dostępne także na Instagramie

Vanish Mode – tryb znikających wiadomości zmierza do Messengera oraz Instagrama

Znikające wiadomości okazały się hitem na Snapchacie. Pomysł który wydawał się wielu kompletnie głupi zawojował świat, podobnie jak znikające po 24 godzinach materiały. W 2020 nikogo już nie dziwią ani nie szokują — i każdy chce mieć swoje znikające wiadomości. I wkrótce znikające wiadomości ma trafić również do Messengera oraz Instagrama. Jak działają w praktyce? Twórcy opowiadają o spontanicznym podejściu do komunikatorów, a wiadomości będą znikać automatycznie po tym jak zostaną przeczytane i opuścimy rozmowę. Aby przejść do trybu znikających wiadomości należy przesunąć palcem w górę. Funkcja zostaje właśnie udostępniana użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych, reszta musi ustawić się w kolejce — ale najwyraźniej jej dalsza dystrybucja jest tylko kwestią czasu.

Patrzę na te nowości i… kompletnie nie jestem ich targetem. Ale nowe funkcje nie biorą się w komunikatorach takiego kalibru znikąd, jestem przekonany, że badania firmy wykazały, że będzie nimi zainteresowanie. Przestałem bawić się we wróżby kiedy byłem bardzo niezadowolony po dodaniu Relacji na Instagramie, a te okazały się prawdziwym hitem i pozwoliły platformie jeszcze bardziej wyskoczyć w kosmos. Skorzystacie kiedy dotrą już do polskich użytkowników facebookowych komunikatorów?

