ZNAMY DATĘ DEBIUTU STRZELANKI TAKTYCZNEJ „VALORANT”

Riot Games obiecuje wieloletnie wsparcie dla społeczności gry i ujawnił, że niedługo udostępnione zostaną dodatkowe tryb gry, nowy agent oraz kolejna mapa. Można się spodziewać, że nowe elementy gry będą pojawiać się w najbliższym czasie dość często. Jak powiedziała wprost producentka wykonawcza Anna Donlon z Riot Games:

„Nasz zespół jest gotowy, by wspierać społeczność VALORANT przez całe dekady. To zaledwie początek naszej wspólnej podróży.”

Patrząc na popularność i długość wsparcia oferowanego dla League of Legends, można się spodziewać podobnego standardu obsługi, także w przypadku nowego tytułu.