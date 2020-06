Opel Mokka-e z napędem z Peugeota e-208

To małe zaskoczenie, bo do tej pory zazwyczaj wersje elektryczne debiutowały później, a tym razem będzie inaczej. Mokka-e bazuje na platformie PSA – CMP, na której zbudowane są między innymi takie modele jak nowy Peugeot 208 czy Operl Corsa. W związku z tym pod wersję elektryczną jest już praktycznie wszystko gotowe. Mokka-e dostanie ten sam napęd co jej bliźniacze modele, czyli baterie o pojemności 50 kWh oraz silnik o mocy 100 kW (136 KM), który pozwoli rozpędzić się do 150 km/h (ograniczone elektronicznie). Zasięg w cyklu WLTP szacowany jest na nieco ponad 300 km, a na pokładzie będzie możliwość szybkiego ładowania z mocą 100 kW, które ma pozwolić na odzyskanie 80% energii w czasie pół godziny.