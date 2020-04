Jeśli Twój telefon skradziono lub zgubiłeś swoje urządzenie, to wcale nie oznacza, że nie będziesz w stanie odzyskać go lub obecnych na nim danych. Dzięki odpowiednim aplikacjom Twoje kontakty, zdjęcia, pliki, wiadomości i wiele więcej pozostaje na Twoich kontach w chmurze – jeśli korzystasz z rozwiązań Google i jesteś zalogowany na swoim koncie, to wszystkie te dane są już prawdopodobnie archiwizowane w chmurze. Kluczową w tym wszystkim funkcją jest jednak „Znajdź mój telefon”, która pozwala zdalnie zablokować, wymazać i odnaleźć nasz telefon – by to zrobić udaj się na stronę google.com/android/find. Po zalogowaniu się na odpowiednie konto możecie wykonać te wszystkie czynności bez większych przeszkód, a w razie potrzeby organy ścigania będą dysponowały dodatkowymi narzędziami i informacjami, by móc odzyskać zagubiony bądź skradziony telefon albo uzyskać do niego dostęp.

Gdzie jest mój telefon?

W panelu znajdziemy ustawienia, gdzie możesz zobaczyć lokalizację telefonu i gdzie możemy zrobić kopię danych. Po wymazaniu telefonu wiesz, że Twoje dane są bezpieczne, nawet w przypadku odnalezienia telefonu przez niepowołaną osobę. Jeśli telefon nie rozładuje się i nie zostanie wyłączony, to na mapie będzie można podejrzeć jego aktualne położenie ze sporą dokładnością dzięki modułowi GPS oraz łącznościom Wi-Fi oraz Bluetooth. Dodatkowo, usługa wyświetla nie tylko smartfony z Twoim kontem Google, ale też inne urządzenia jak smartwatche czy tablety.