Zmiany klimatu i konsole gier wideo, oto co je łączy

Wczesna analiza specyfikacji technicznych Series X przez Digital Foundry zajmującą się analizą sprzętu sugerowała, że ​​pobór mocy może sięgać nawet 300 watów.

Jeśli jest to poprawne, ustawiłoby to Series X na poziomie mocy wyższym niż wszystko, co widzieliśmy dotychczas w historii konsol.

Powiedział Evan Mills, badacz, który kierował badaniem Green Gaming. Ślad węglowy konsoli może wzrosnąć w ciągu ośmiu lat do około 138 milionów ton. Maria Gallucci z Grist słusznie zauważa, że ​​stawia to konsolę w sprzeczności z celami klimatycznymi Microsoftu i jego ambitnym planem, by stać się „ujemnym pod względem emisji dwutlenku węgla” do 2030 roku.

Microsoft w ramach inicjatywy ONZ Playing For The Planet zobowiązał się do wyprodukowania 825 tysięcy konsol, które będą neutralne klimatycznie, pod względem produkcji dwutlenku węgla. Przy liczbie około 50 milionów sprzedanych egzemplarzy to zaledwie niecałe 2% wyprodukowanych konsol. Firma zamierza tego dokonać przez zakup tak zwanych offsetów węglowych i wykorzystanie energii odnawialnej.

W Sony natomiast, 18 marca Mark Cerny, główny architekt systemu PS5, szczegółowo opisał, co czai się pod maską. Prezentacja ujawniła, że ​​elementy wewnętrzne PS5 są dość podobne do tych z Series X. Nie było jednak mowy o poborze energii ani o wpływie na środowisko. Jedyne wyobrażenie o tym, jak Sony może poradzić sobie z tym w PS5, pochodzi od Jima Ryana, prezesa i dyrektora generalnego Sony Interactive Entertainment, który ogłosił, że konsola będzie w stanie „wstrzymać rozgrywkę przy znacznie niższym zużyciu energii niż PS4”. Powiedział on, że jeśli 1 milion użytkowników włączy tę funkcję, „zaoszczędzi to równowartość średniego zużycia energii elektrycznej przez 1000 amerykańskich domów”.