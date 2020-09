Linie kolejno znoszą opłaty za zmianę terminu lotu!

2020 dał w kość wielu branżom, ale turystyczna odczuła skutki pandemii wyjątkowo mocno. Gałąź która jeszcze kilkanaście miesięcy temu rozwijała się w ekspresowym tempem i wielu wydawała się nie do ruszenia, nagle zamarła. Świat stanął w miejscu, a lotniska i samoloty razem z nim. Część krajów się otworzyła na przyjezdnych, część nie. Sytuacja jest dynamiczna, przez to że zmiany wprowadzane są co kilka dni — podobnie jak i nowe obostrzenia — właściwie nie da się niczego zaplanować. Dlatego też amerykańskie linie lotnicze wprowadzają nowe zasady, które mają zachęcić potencjalnych podróżników do rezerwacji u nich biletów. Jako pierwsze na taki krok zdecydowało się United Airlines, teraz dołączyły do nich również American Airlines oraz Delta Airlines.