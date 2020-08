Można śmiało powiedzieć, że właśnie wtedy narodził się piksel, bo to właśnie piksele stworzyły cyfrową wersję fotografii potomka wynalazcy. Dziś taki obraz nie robi żadnego wrażenia, ale mogę sobie tylko wyobrazić jakie podekscytowanie wywołało po tym pierwszym skanie. W 2003 roku magazyn Life okrzyknął tę fotkę jednym ze 100 zdjęć, które zmieniły świat. Co ciekawe, wiele lat później sam Kirsch stwierdził, że kwadratowy piksel nie był najlepszym pomysłem.

Gdyby nie piksel, świat wyglądałby inaczej

Słowo „piksel” jest dziś na ustach wszystkich osób korzystających z ekranów i aparatów. Producenci smartfonów prześcigają się w megapikselach, przy rozdzielczościach przestaliśmy go używać, ale wciąż tłumacząc komuś co to jest to całe 4K, używa się właśnie słowa piksel wyjaśniając o co chodzi z rozdzielczością. Piksel to najmniejszy jednolity element obrazu wyświetlanego na ekranie i naprawdę nie można przecenić jego wartości dla świata technologii. Gdyby nie to odkrycie nie mielibyśmy wspomnianych cyfrowych zdjęć – choć oczywiście pewnie prędzej czy później ktoś wpadły na taki sam lub podobny pomysł. Ale to właśnie Russel Kirsch dał komputerowi wzrok i to dzięki niemu skanujemy dokumenty czy oglądamy zdjęcia na ekranie smartfona.

Russel Kirsch zmarł kilka dni temu – 11 sierpnia 2020 roku. Miał 91 lat.

