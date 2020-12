Twój numer telefonu może być wart nawet 10 tysięcy złotych

Większość z nas posiada telefon komórkowy, w którym ma jedną bądź więcej kart SIM. Dzięki temu możemy dzwonić, wysyłać SMS’y, a także łączyć się z mobilnym internetem. Ta ostatnia funkcja jest tak istotna, że często zapominamy o tych dwóch pierwszych. Kiedy ja dostałem od rodziców swój pierwszy telefon, były to czasy Nokii 3510, więc z oczywistych względów te dwie pierwsze funkcje były kluczowe. Kiedy rodzice wybierali dla mnie starter (ach, sieć Idea) i priorytetem było to, by mój numer telefonu był łatwy do zapamiętania. Sztuka ta udała im się wybitnie, a mój numer właśnie ze względu na swoją prostotę, jest ze mną do teraz – zachowałem go pomimo kilkukrotnej zmiany operatora. Wielokrotnie zastanawiałem się, ile takie proste numery mogą być warte, w końcu firmy czy biura bardzo chętnie korzystałyby z takiego, który łatwo zapamiętać. Podczas przygotowania jednego z poprzednich artykułów, zajrzałem na Allegro do zakładki „złote numery”. I się mocno zaskoczyłem.

Twój numer może być warty 2, 5, a nawet 10 tysięcy złotych

Jak się okazuje, numery telefonów wciąż są w cenie. Gdyby było inaczej, numery telefonów nie kosztowałyby takich pieniędzy.

Co ciekawe, widać, że duża część z tych numerów wcale nie jest czymś, co w moim mniemaniu można by uznać za „złote” numery. Fakt, są w nich powtarzalne wzorce, ale już chociażby 500 706 700, który kosztuje prawie 3 tysiące złotych już niczym się nie wyróżnia. Jeżeli ‚zjedziemy” jeszcze o tysiąc złotych, zaczynają się tam numery, które można spotkać na co dzień.

Z drugiej strony skali mamy chociażby numery takie jak 608 100 100 czy 510 111 111 wycenione na (moim zdaniem) abstrakcyjne 200 000 i 40 000 zł. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, w jakim rodzaju działalności może być to aż tak istotne, by na sam numer telefonu wydać 200 tysięcy złotych. Jak widać jednak – tak właśnie się dzieje i handel łatwymi do zapamiętania numerami telefonów kwitnie w najlepsze. Jestem przekonany, że przynajmniej część z was, czytając to, zastanawia się, ile może być teraz wart wasz numer. Dość pobieżnie analizując sytuację stwierdzam, że ja za swój obecnie mógłbym spokojnie wciągnąć 3, a może nawet i 4 tysiące złotych, o ile oczywiście znaleźliby się na niego chętni (w końcu jest „używany”). Jeżeli więc jesteście w sytuacji, w której pilnie potrzebujecie gotówki, może zamiast patrzeć na portfel warto spojrzeć na swój smartfon.