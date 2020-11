Szukanie specjalistów i zleceń łatwiejsze niż kiedykolwiek – Zleca.pl

Szukasz specjalisty? Sam jesteś specjalistą i szukasz zleceń? Skorzystaj z platformy ogłoszeniowej Zleca.pl!

Zleca.pl to platforma ogłoszeniowa umożliwiająca łatwe wyszukiwanie fachowców oraz zleceń. Jej główny rdzeń to ogłoszenia, które zamieszczać mogą zarówno ludzie poszukujący fachowców do wykonania określonych prac, jak i specjaliści oferujący swoje usługi. Jak to działa w praktyce?

Dodawanie zlecenia w serwisie jest banalnie proste — można to zrobić nawet bez zakładania konta! Cały proces zamyka się w kilku prostych krokach, opartych o zestaw formularzy. W nich podajemy tytuł, opis, czas wyświetlania, budżet, telefon, a także przybliżoną lokalizację. Po zamieszczeniu naszego zlecenia, profesjonaliści którzy będą chcieli podjąć wyzwanie — mogą zgłosić się bezpośrednio do zleceniodawcy, najlepiej oferując też wycenę zlecenia (choć nie jest to obowiązkowe). Za pośrednictwem serwisu fachowcy mogą kontaktować się z autorem ogłoszenia w formie pisemnej. By było jeszcze wygodniej, twórcy Zleca.pl zapowiadają funkcję czatu. Opcjonalnie można też po prostu zatelefonować, jeżeli autor ogłoszenia podał swój numer. Ciekawym modułem są powiadomienia dla zleceniobiorców. Gdy w interesujących ich kategoriach pojawią się nowe ogłoszenia, otrzymają odpowiedni komunikat. Obserwowane kategorie wybierać można w panelu konta wykonawcy.

Już teraz twórcy platformy zapowiadają możliwość oceny wykonawców po tym, jak zlecenie zostanie wykonane — dzięki nadchodzącej opcji łatwiej będzie można odnaleźć specjalistów, z których usług inni użytkownicy platformy byli zadowoleni. Oczywiście będzie to także sposób, by przestrzec innych przed niższą jakością niż była oczekiwana.

Na Zleca.pl fachowcy mogą tworzyć swoje wizytówki, które pozwolą im odnaleźć klientów

Zarejestrowani użytkownicy Zleca.pl chcący oferować swoje usługi muszą najpierw uzupełnić swój profil wykonawcy. Formalności te nie są specjalnie skomplikowane — w podstawowym zakresie to przede wszystkim dane kontaktowe, adresowe, opis działalności oraz (opcjonalnie) dane firmy. Poza nimi w platformie można pochwalić się swoimi realizacjami, certyfikatami i dyplomami, przedstawić więcej pracowników, a także wskazać pełną ofertę sprzętu, którym dysponujemy. Wisienką na torcie jest cennik usług oraz nasze statystyki. Wszyscy wykonawcy mogą w ten sposób utworzyć firmowe wizytówki, które pozwolą na ich odnalezienie przez potencjalnych klientów.

Serwis jest młody i stale się rozwija, ale fachowców z nim nieustannie przybywa. Warto więc zadbać o to, by potencjalni klienci mogli ich jak najszybciej odnaleźć — o lepszą widoczność na liście wyszukiwania zadbają pakiety premium. Te pozwolą nie tylko zająć czołową pozycję na liście wykonawców, ale zapewnią również pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania oraz szereg innych możliwości. Szczegóły związane z pakietami znaleźć można w serwisie, w odpowiedniej zakładce.

Sprawdź cennik i dobierz fachowca!

Na czym dokładnie polega debiutująca właśnie funkcja cennika? To po prostu zestaw posegregowanych kategoriami usług. Na tę chwilę, najwięcej dzieje się w branży budowlanej, ale prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest dalszy rozwój katalogu. Usługi są tam rozpisane wraz z cenami i powiązanymi z nimi ofertami. Jak na dłoni widać tam także obowiązujące w temacie ceny oraz średnie kwoty, które wykonawcy liczą sobie za dane usługi.

Czytelnie i łatwo. Serwis z ogłoszeniami, w którym nie da się zgubić

Tym, co wyjątkowo przypadło mi do gustu w serwisie Zleca.pl jest przede wszystkim prostota obsługi i łatwy sposób na odnalezienie fachowców. Nie trzeba przebijać się przez setki stron i filtrów — choć tych też nie zabrakło. Twórcy oddają w nasze ręce możliwość działania z dwóch perspektyw: z jednej strony możemy przeglądać oferty wykonawców, które już są dostępne w serwisie, z drugiej — tylko kilka prostych kroków dzieli nas od zamieszczania własnych ogłoszeń związanych z poszukiwanymi specjalistami. Ale poza łatwym dodawaniem treści, banalnie proste jest też przeglądanie bazy. Po wejściu w zakładkę Wykonawcy, w lewej szpalcie znalazły się zestawy kategorii, które sprawnie pozwolą przenieść nas w odpowiednie miejsce — a tam czekają na nas czytelne wizytówki — najczęściej z bezpośrednim kontaktem do samych fachowców.

Zamieszczaj ogłoszenia i szukaj zleceń całkowicie za darmo!

Zleca.pl to młoda, rozwijająca się platforma, za pośrednictwem której można szukać wykwalifikowanych specjalistów oraz oferować swoje usługi. Dzięki prostej obsłudze i przejrzystości — korzystanie z niej jest… najzwyczajniej w świecie przyjemne. Przyjazny użytkownikom interfejs pozwoli odnaleźć się tam absolutnie każdemu, a innowacyjne, stale rozwijane opcje, takie jak np. cenniki usług — szybciej i efektywniej dobrać odpowiedniego wykonawcę. Sprawdźcie sami na https://zleca.pl!

Wpis powstał przy współpracy ze Zleca.pl