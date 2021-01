Oferta Orange Flex i Nju Mobile – submarki Orange

Podejście naszego największego operatora Orange to, nie bójmy się tego określenia – przysłowiowy „skok na kasę”. Oferta z dostępem do sieci 5G tego operatora jest teraz najdroższa na rynku.

W ofercie abonamentowej 5G udostępnione zostało tylko w najdroższym Planie Mobilnym 75 za 75 zł, a w ofercie na kartę stworzono pod 5G nową taryfę za 39 zł z dostępem do 5G, co czyni ją też najdroższą wśród ofert na kartę ze wszystkich operatorów.

Orange Flex

W submarce Orange Flex, Orange udostępnił 5G jedynie w najdroższej subskrypcji za 80 zł miesięcznie, czyli jeszcze drożej niż w ofercie abonamentowej.

Oferta submarki Orange – Orange Flex Orange Flex I Orange Flex II Orange Flex III Orange Flex IV Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Dostęp do 5G brak brak brak jest Zobowiązanie brak brak brak brak Opłata miesięczna 25,00zł 30,00zł 50,00zł 80,00zł

Do tego, co warto tu zaznaczyć, w Planie Mobilnym 75 w ramach abonamentu dostępna jest usługa Video Pass, która w Orange Flex kosztuje dodatkowe 20 zł (w ramach Klubu Flex w promocji 10 zł). Tak więc dla klientów, którym zależy na dostępie do 5G Orange, najbardziej opłacalne będzie teraz przejście do oferty abonamentowej.

Nju Mobile

Jednak chyba najbardziej Orange zależy, by jak najwięcej klientów z tego miliona użytkowników najpopularniejszej w Polsce submarce – Nju Mobile przeszło na abonament w Orange.

Oferta submarki Orange – Nju Mobile Nju Mobile abonament Nju Mobile na kartę Nju Mobile abonament Nju Mobile na kartę Nju Mobile abonament Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS płatne płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS płatne płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 1 GB/3 GB płatne 10 GB/30 GB 10 GB/30 GB 20 GB/60 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak brak Zobowiązanie miesiąc brak miesiąc brak miesiąc Opłata miesięczna 19,00zł 19,00zł 29,00zł 29,00zł 39,00zł

W żadnym z planów w nju mobile, zarówno na abonament bez zobowiązania, jak i w ofercie na kartę, Orange nie udostępnia możliwości skorzystania z dostępu do 5G.

Play NEXT, Red Bull Mobile i Virgin Mobile – submarki Play

Inne podejście do oferty 5G ma Play. Wprawdzie umożliwił skorzystanie z niego w abonamencie już od 55 zł miesięcznie i w ofercie na kartę za 35 zł, ale odciął od 5G wszystkie swoje submarki.

Play NEXT i Red Bull Mobile

Oferta submarki Play – Play NEXT/Red Bull Mobile Red Bull Mobile na kartę Red Bull Mobile na kartę Red Bull Mobile abonament Red Bull Mobile abonament Play NEXT Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 1 GB 20 GB 10 GB 15 GB 50 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak brak Zobowiązanie brak brak miesiąc 24 miesiące brak Opłata miesięczna 19,00zł 30,00zł 30,00zł 30,00zł 45,00zł

Virgin Mobile abonament

Oferta submarki Play – Virgin Mobile abonament Virgin Mobile I Virgin Mobile II Virgin Mobile III Virgin Mobile IV Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS płatne płatne nielimitowane nielimitowane Transfer danych 9 GB 15 GB 20 GB 30 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak Zobowiązanie 24 miesiące miesiąc 24 miesiące 24 miesiące Opłata miesięczna 19,00zł 29,00zł 29,00zł 39,00zł

Virgin Mobile na kartę

Oferta submarki Play – Virgin Mobile na kartę MINI 3 MINI 9 GIGADAJE GIGAMAKS Rozmowy komórkowe 30 minut 300 minut nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 30 SMS-ów 300 SMS-ów nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS płatne płatne płatne płatne Transfer danych 300 MB 1 GB 15 GB/30 GB 30 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak Zobowiązanie brak brak brak brak Opłata miesięczna 19,00zł 30,00zł 25,00zł 30,00zł

Oferta Plush – submarki Plus

Plus znowu inaczej rozwiązał kwestię dostępu do swojego 5G. Stworzył odrębne, droższe abonamenty (od 60 zł wzwyż) głosowe oraz na internet mobilny z dostępem do 5G. Z kolei w ofercie na kartę pozwala korzystać/testować 5G do 31 marca 2021 roku.

Plush abonament

W ofercie Plush na abonament z zobowiązaniem na 2 lata Plus udostępnił jeden plan z ostępem do 5G za 60 zł.

Oferta submarki Plus – Plush abonament Plush I Plush II Plush III Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB/25 GB 20 GB 50 GB Dostęp do 5G brak brak jest Zobowiązanie miesiąc 24 miesiące 24 miesiące Opłata miesięczna 30,00zł 30,00zł 60,00zł

Plush na kartę

Oferta submarki Plus – Plush na kartę Plush na kartę I Plush na kartę II Plush na kartę III Plush IV Rozmowy komórkowe płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane Transfer danych 4 GB na 10 dni 4 GB na 20 dni 10 GB 30 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak Zobowiązanie brak brak brak brak Opłata miesięczna 10,00zł 20,00zł 25,00zł 30,00zł

Heyah – submarka T-Mobile

T-Mobile z kolei jako jedyny operator udostępnił swoje 5G we wszystkich planach abonamentowych (od 35 zł wzwyż), ale odciął od niego klientów zarówno oferty na kartę jak i submarki Heyah.

Heyah

Oferta submarki T-Mobile – Heyah Heyah subskrypcja Heyah na kartę II Heyah na kartę II Heyah na kartę II Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 20 GB 10 GB 20 GB 30 GB Dostęp do 5G brak brak brak brak Zobowiązanie brak brak brak brak Opłata miesięczna 19,50zł 25,00zł 35,00zł 45,00zł

Tak więc, jak widać większość submarek naszych telekomów została na razie bez 5G, na dziś możemy skorzystać jedynie z dwóch opcji z nową technologią – najtaniej w abonamencie Plush za 60 zł (umowa na 2 lata) i za 80 zł w Orange Flex (bez umowy).