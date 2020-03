Mimo, że prędkość do 150 Mb/s powinna być wystarczająca dla dużej grupy internautów, są wśród nich jednak bardziej wymagający użytkownicy sieci, którzy potrzebują większych prędkości. Sprawdźmy z czego i w jakich cenach mogą wybierać spośród dostępnych na rynku ofert.

Internet stacjonarny do 300 Mb/s w INEA

W INEA sprawdzamy ofertę dla całej Wielkopolski, która różni się nieco od oferty dostępnej tylko dla mieszkańców Poznania i innych większych miejscowości. Cenowo różni się to od ofert innych operatorów, które znajdziecie poniżej, bo za miesięczny dostęp do internetu z prędkością do 300 Mb/s, trzeba w INEA zapłacić aż 139,90 zł. To cena za dostęp do internetu symetrycznego, czyli otrzymujemy tę samą prędkość przy pobieraniu jak i przy wysyłaniu danych.

Internet stacjonarny do 300 Mb/s w Mutimedia

Multimedia ma w ofercie internet z prędkością do 300 Mb/s jako drugą pozycję, mają jeszcze plan z prędkością do 150 Mb/s za 39 zł, za dwa razy większą prędkość trzeba zapłacić 10 zł więcej, czyli 49 zł miesięcznie.