Tabelka

Nielimitowane oferty z zobowiązaniem Plush Red Bull Mobile Virgin Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych 20 GB 10 GB 30 GB miesięczny koszt 30,00 zł 30,00 zł 29,00 zł

Submarki i operatorzy wirtualni – abonament bez zobowiązania

Heyah

Heyah to submarka T-Mobile, w której subskrypcja kosztuje wprawdzie 39 zł, ale kwota ta pobierana jest co dwa miesiące. Tak więc miesięcznie jej koszt wynosi 19,50 zł, a dostępny limit transferu danych – przyznawany co miesiąc, to 20 GB.