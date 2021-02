Zestawienie dochodów sklepu z aplikacjami i box office jasno mówi, co się opłaca

Regularnie dyskutuje się na temat tego, że świat mobile to kura znosząca złote jaja. Mobilne gry i aplikacje okazują się żyłą złota. To rynek trudny, wymagający nie tylko dobrego produktu, ale także… dużo szczęścia. Nie da się jednak ukryć, że gry oparte na modelu free-to-play (a do tego podlane kapką hazardu, bo przecież coraz częściej z elementami losowości) oraz subskrypcje aplikacji potrafią przynosić ich twórcom kokosy. Horace Dediu zestawił przychody App Store ze światowym Box Office. Wykres przedstawia lata 2008-2020, czyli od debiutu sklepu z aplikacjami (a warto zaznaczyć, że wystartował on w lipcu, czyli ponad pół roku mu umknęło). No i nie da się ukryć, że nie wygląda to najlepiej dla biznesu filmowego:

2020 Consumer Spending

App Store: $65.8b

Theatrical releases: $8.6b Watch this space next year. pic.twitter.com/tCtpCv2LgV — Horace Dediu (@asymco) January 28, 2021

No i jasne — rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami. Premier kinowych było tyle, co kot napłakał. Kina były zamknięte. Dlatego trudno brać go jako wyznacznik, ale warto spojrzeć na ten wykres szerzej. Bo przecież to nie jest tak, że w 2020 box office zaczął sobie radzić znacznie gorzej niż aplikacje. Przez wiele lat było stabilnie i ich przychody utrzymywały się na podobnym poziomie, by w 2020 zapikować w dół. Natomiast aplikacje cały czas cieszą się ogromnym wzrostem. A mowa tu wyłącznie o urządzeniach jednej firmy: Apple. Bo tylko tam dostępny jest App Store. Myślę, że gdyby dodać do niego sumy które zostały wydane w Google Play i innych sklepach na Androida, całość wyglądałaby jeszcze bardziej miażdżąco.