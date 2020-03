Polski zespół Hunter nagrał numer i teledysk promujący Doom Eternal

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym swoją premierę ma teledysk – „kArmageDoom”, stworzony wspólnie z zespołem Hunter oraz Mania Studio, specjalnie z okazji zbliżającej się premiery gry DOOM Eternal. Piekielnie mocna muza dla wszystkich fanów ostrego grania i soczystych gitarowych riffów. **Palimy piekło!

– czytamy w informacji prasowej

Hunter to nie debiutanci. Pochodząca ze Szczytna kapela powstała oficjalnie w 1985 roku, jednak pierwsze wydawnictwo Requiem wypuściła dopiero w 1995 roku. Od tego czasu ekipa nagrała łącznie 8 dużych płyt, kilka materiałów koncertowych i jednego singla (Fallen). Od siebie mogę polecić Medeis z 2003 roku, moim zdaniem najlepszy krążek zespołu.

Jako osoba siedząca od dzieciaka w metalowej muzyce, mam do Huntera stosunek raczej mieszany. Sam od razu wskazałbym od razu kilka polskich kapel, które lepiej pasowałoby do Dooma, ale jakiś cel za tym konkretnym wyborem musiał stać – tylko jeszcze nie wiem jaki. Moim zdaniem powinno jednak trochę ciężej, szybciej i z większym impetem. Ale muszę przyznać, że numer jest w porządku, podobnie jak teledysk, który do niego nakręcono. Sporo fragmentów z samej gry, dodatkowo ujęcia na kapelę przeplecione z growym cosplay-em z Dooma. Po ocenach w serwisie YouTube widać, że materiał się podoba – a o to przecież chodziło.

Zapraszam również do naszej recenzji Doom Eternal, to kawał świetnej gry, która potrafi utrzymać przy ekranie przez długie godziny. Godny następca świetnego Doom z 2016 roku!