Agenci zrobili zdjęcie ekranu blokady smartfona podejrzanego. Według sądu naruszyli jego konstytucyjne prawa

Czasem przyglądając się wyrokom sądów w kwestiach technologicznych i okołotechnologicznych mogę jedynie rozłożyć ręce w bezradności. Doskonale pokazują one, jak świat przegapił moment w którym powinien był ustalić reguły z nimi związane. To już druga w tym tygodniu sprawa z FBI. Nie dalej niż kilka dni temu wspominałem o tym że FBI jest wściekłe na Apple ze względu na to, że ci nie chcą zostawić backdoora który umożliwiałby służbom natychmiastowy dostęp do urządzeń podejrzanych i na konferencji wielokrotnie wspominali o tym jak to gigant z Cupertino naraża bezpieczeństwo obywateli USA, o tym że to niezwykle kosztowne dla podatników nawet nie wspominając. W obliczu tych oskarżeń wyrok sądu z Seattle wydaje się być niezwykle potrzebny.