Nowa kategoria w Zdjęciach Google. Platforma odnajdzie wszystkie dokumenty

Źródło: Android Police

Zobacz też: Zdjęcia Google – prawdopodobnie najlepsza usługa do zdjęć. Wszystko, co musisz wiedzieć

Dokumenty jako nowa kategoria w Zdjęciach Google

Android Police informuje o dostępności nowej kategorii, w której algorytmy Zdjęć Google umieszczają fotografie dokumentów. Te dzielone są dodatkowo na trzy podkategorie: zrzuty ekranu, plakaty, dokumenty papierowe, podpisy. Nie zabrakło też bardziej szczegółowych podziałów — jak odręcznie napisane, wiadomości tekstowe czy… karteczki samoprzylepne. Wygląda to obiecująco — zwłaszcza dla tych, którzy zamiast z aplikacji do skanowania dokumentów i łączących je w wygodne pliki PDF, wybierają opcję bardziej chaotyczną, czyli po prostu trzymanie fotografii na smartfonie, tablecie czy komputerze.

Zobacz też: Jak pobrać wszystkie fotki ze Zdjęć Google? Jaką inną usługę wybrać?

Zmiana jak najbardziej na plus — ale część z Was którzy planują pognać by w mig odnaleźć wszystkie swoje dokumenty w jednym miejscu muszę rozczarować. Google, jak to zwykle ma w swoim zwyczaju, nowe funkcje udostępnia falami. Nie jest wykluczone, że u Was już czekają — u mnie, niezależnie od urządzenia, nowej kategorii jeszcze nie ma, wszystko jest po staremu.