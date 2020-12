“Rozjeżdżające się” napisy w płatnej usłudze VOD? To nigdy nie powinno mieć miejsca

Zobacz też: Czy można jeszcze oglądać seriale za darmo? Tak, ale nie na największych VOD

Sytuacja stara jak serialowe szaleństwo, ale w takim wydaniu niedopuszczalna

Kto wkręcił się w seriale kilkanaście lat temu doskonale pamięta że dostęp do nich wyglądał wówczas… nieco inaczej. Nie było legalnych sposobów na oglądanie (choćby w miarę) na bieżąco popularnych serii. Pozostawały warezy i fanowskie tłumaczenia. Te wszystkie opcje w odtwarzaczach wideo pozwalających przesunąć napisy nie wzięły się znikąd. Tam jednak była kwestia szemranej legalności treści i wkładu fanów. No i jakoś dało się z tego wybrnąć — w aplikacji Prime Video nie zauważyłem opcji przesunięcia napisów, a jedynie dostosowania ich stylu.

To niedopuszczalne: mówimy o płatnej usłudze VOD oficjalnie dostępnej na naszym rynku. Kontrola jakości się nie popisała, nie sprawdziła co serwuje i wzięła za pewnik że zakupione przez nich tłumaczenie będzie działać jak należy z serwowaną przez nich wersją serialu. I sam nie mam problemu z obejściem problemu – obejrzeniem bez napisów czy nawet przełączeniem się na angielskie. Ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Z automatu wiem, że nie mogę polecić serialu chociażby moim rodzicom — bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie czerpie przyjemności z oglądania wideo z „rozjechanym” tłumaczeniem. Nie mam pojęcia czy to problem powszechny czy sezonowy — wybryk, ale teraz z przekorności będę to sprawdzał. Chociażby dlatego, by nie rozczarować swoimi rekomendacjami bliskich, którzy nie znają angielskiego.