Smart Home, czyli inteligentna automatyka domowa

Dynamiczny rozwój i dostępność Smart Home sprawiły, że zyskały one na popularności. Dzięki temu, że sprzęty można zaprogramować tak, aby komunikowały się między sobą i dostarczały użytkownikowi niezbędne dane ingerencja ogranicza się jedynie do wydawania poleceń zwykle za pomocą urządzeń mobilnych, a niekiedy z użyciem głosu.

Automatyka domowa znacząco zwiększa elastyczność urządzeń i komfort użytkowania poprzez maksymalne dopasowanie funkcjonowania systemu do potrzeb domowników. Poprawia także bezpieczeństwo, pozwala na monitorowanie tego, co dzieje się podczas naszej nieobecności, a także ogranicza zużycie energii. Olbrzymią zaletą zarządzania inteligentnego jest możliwość zaprogramowania tzw. scenariuszy, czyli sekwencji określonych zdarzeń angażujących jednocześnie różne urządzenia Smart Home.

Na rynku jest wiele inteligentnych urządzeń, które wchodzą w skład systemów Smart Home. Od kamer, czujników ruchu, gniazdek smart plug, poprzez inteligentne oświetlenie, termostaty, sterowane bramy wjazdowe, rolety, aż po roboty sprzątające, telewizory czy ekspresy do kawy. Jednak nie tylko urządzenia domowe można kontrolować zdalnie za pomocą smartfona czy laptopa. Obecnie nowoczesne technologie coraz częściej ułatwiają pielęgnację również ogrodu.

Smart Garden, czyli nowoczesna pielęgnacja ogrodu

Inteligentny ogród jest doskonałym uzupełnieniem inteligentnego domu. System Smart Garden umożliwia zarządzanie pracą wielu urządzeń, z uwzględnieniem zmieniających się warunków i preferencji domowników. W efekcie zabiegi pielęgnacyjne są realizowane prawidłowo, na czas i nie utrudniają korzystania z ogrodu. Przykładowo, po otwarciu drzwi tarasowych, w ogrodzie wyłączą się zraszacze lub zaświeci się światło.

System Smart Garden umożliwia sterowanie przede wszystkim nawadnianiem, oświetleniem i koszeniem trawnika.

Automatyczne nawadnianie ogrodu

Zautomatyzowane podlewanie korzystnie wpływa na kondycję roślin. Czujnik wchodzący w skład systemu inteligentnego sterowania nawadnianiem ogrodu mierzy wilgotność gleby przy korzeniach roślin określając rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę. Uwzględnia również takie czynniki, jak: temperatura powietrza, nierówności terenu i nasłonecznienie, więc nawadnia rośliny tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając im optymalne środowisko do rozwoju, bez marnowania wody.

Inteligentne oświetlenie w ogrodzie

Kolejnym istotnym elementem inteligentnego ogrodu jest oświetlenie. System Smart Garden uwzględnia długość dnia, dzięki czemu światło jest włączane gdy zapada zmrok. Ciekawym rozwiązaniem jest również sterowanie sekwencjami oświetlenia, dzięki czemu możliwa jest zmiana poziomu natężenia światła, a także zapalanie się lamp w momencie wykrycia ruchu. Oczywiście możemy zdecydować czy chcemy ciepły czy zimny strumień światła.

Roboty koszące jako integralna część Smart Garden

Automatyczne kosiarki to kolejne urządzenia, które mogą być zintegrowane z systemami Smart Home i Smart Garden. Pracują samodzielnie, gwarantując koszenie bez wysiłku, a ich inteligentne funkcje umożliwiają zdalne zarządzanie maszyną z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona. Husqvarna jest niezmiennie od 26 lat światowym liderem rynku automatycznego koszenia. Zdobyta przez ćwierć wieku wiedza i doświadczenia zaowocowały stworzeniem całej gamy robotów koszących, które zapewniają doskonałe efekty pielęgnacji każdego trawnika, ale także są w pełni inteligentne i mogą stanowić integralną część systemu Smart Garden.

Inteligentne roboty koszące, czyli idealny trawnik bez wysiłku

Roboty koszące Husqvarna powstały z myślą o użytkowniku, aby maksymalnie ułatwić i zautomatyzować koszenie trawy bez tracenia czasu i konieczności utylizacji pokosu, a jednocześnie zagwarantować zdrową, gęstą i soczyście zieloną murawę każdego dnia. Sekretem doskonałej pielęgnacji trawnika jest regularne, precyzyjne ścinanie drobnych przyrostów ostrymi jak brzytwa nożami, dzięki czemu trawa zdrowo wzrasta, krzewi się i gęstnieje. Drobne ścinki spadają na glebę tworząc naturalny, odżywczy nawóz. Automower® może pracować o dowolnej porze także w nocy i w czasie deszczu.

Warto też podkreślić, że automatyczne kosiarki Husqvarna właściwie dobrane efektywnie pracują w każdym ogrodzie. Nie ma znaczenia wielkość, skomplikowanie ogrodu, ukształtowanie terenu, liczne nasadzenia, architektura ogrodowa czy wąskie korytarze. Wybrane modele koszą nawet wzniesienia o nachyleniu do 70%! Wyposażone są w inteligentne funkcje, które zapewniają najlepsze rezultaty koszenia i p bezobsługowe działanie maszyny. Roboty Automower® zasilane są akumulatorowo, dzięki czemu są wyjątkowo ciche (ok. 60 dB), nie emitują szkodliwych spalin, są przyjazne środowisku i otoczeniu.

Czytaj więcej na temat inteligentnych funkcji robotów koszących Automower®

Ogromną zaletą robotów koszących Husqvarna jest moduł Automower® Connect, fabrycznie wbudowany w modelach serii X-Line, a w pozostałych dostępny jako opcja. Pozwala on zdalnie zarządzać maszyną z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona. W modelach serii X-line Automower® Connect i system GPS umożliwiają również śledzenie maszyny w przypadku kradzieży.

To jednak nie wszystko. Funkcje łączności są tak zaprojektowane, aby umożliwić integrację robota Husqvarna z różnymi rozwiązaniami Smart Home&Garden. Można obsługiwać kosiarkę Automower® głosowo za pomocą asystenta głosowego Google Home, co ułatwia i usprawnia użytkowanie. Inną opcją jest integracja robota z systemem nawadniania. Dzięki temu robot staje się częścią kompleksowej pielęgnacji ogrodu. W praktyce przekłada się to na nieograniczone możliwości zarządzania instalacjami, np. gdy kosiarka zakończy pracę, uruchamiają się zraszacze.

Otwarte API i aplety IFTTT dają również możliwość konfiguracji kosiarki automatycznej Husqvarna z systemami Smart Home m.in. Fibaro. Preferujesz koszenie trawnika, gdy wychodzisz do pracy? Chcesz aby robot zakończył pracę, gdy dzieci wracają ze szkoły do domu? Nie ma problemu! Teraz dzięki wirtualnemu urządzeniu Fibaro, robotowi koszącemu Automower®, kilku sensorom oraz systemowi Fibaro jest to możliwe. Możesz również tworzyć własne kody i scenariusze zdarzeń, aby maksymalnie dopasować je do swoich potrzeb i wyobraźni.

Jakiego robota wybrać? Postaw na Automower® 315X

Husqvarna posiada w swojej ofercie bogatą gamę robotów koszących do każdego rodzaju ogrodu. Do średniej wielkości ogrodu do 1600 m², o złożonym układzie, z nierównym terenem, licznymi nasadzeniami, architekturą ogrodową idealnie sprawdzi się kosiarka automatyczna Automower® 315X. Sprawnie kosi trawę na wzniesieniach o nachyleniu do 40%, a automatyczna obsługa przejść ułatwia pokonywanie wąskich korytarzy (od 60 cm). Funkcja koszenia po spirali uruchamia się automatycznie, gdy tylko maszyna wykryje wyższą niż średnia wysokość trawę w celu wyrównania różnic, zapewniając zawsze równomiernie skoszony trawnik. Zegar pogodowy dostosowuje czas pracy do warunków atmosferycznych oraz tempa wzrostu trawy (podczas suszy kosiarka pracuje krócej).

Robot do koszenia Automower® 315X poza designerskim wyglądem, jak wszystkie modele serii X-line wyróżnia się m.in. gumowym przednim zderzakiem i światłami led. Wyposażony jest fabrycznie w moduł Automower® Connect, dzięki czemu kosiarkę można obsługiwać za pomocą smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, robot posiada również GPS, wspomagający poruszanie się po trawniku i optymalizujący pracę. System tworzy mapę ogrodu lokalizując przewody ograniczające i doprowadzające, dzięki czemu wie, które fragmenty jeszcze nie zostały skoszone a w przypadku ewentualnej kradzieży pozwala śledzić maszynę na ekranie smartfona w czasie rzeczywistym. Funkcja Automower® Connect umożliwia także integrację robota z systemem Smart Home&Garden. Automower® 315X to robot, który spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Poznaj funkcjonalną kosiarkę automatyczną Automower® 315X

Jeżeli nie wiesz, jaka kosiarka automatyczna Automower® sprawdzi się w Twoim ogrodzie, skorzystaj z pomocy Autoryzowanego Dilera Husqvarna. Przedstawiciel na podstawie wizji lokalnej ogrodu i preferencji użytkownika zarekomenduje najodpowiedniejszy model robota, dokona instalacji, skonfiguruje maszynę, a w razie potrzeby udzieli także krótkiego instruktażu obsługi. Sieć dilerska to również i dostęp do oryginalnych części, akcesoriów i zaplecze usług serwisowych.

Znajdź najbliższego dilera Husqvarna:

https://www.husqvarna.com/pl/wyszukiwarka-dilerow/

A co z obszernymi terenami zieleni?

Najnowszym osiągnięciem Husqvarna w zakresie automatycznego koszenia rozległych terenów zieleni są roboty Automower® w technologii EPOS. To unikatowe rozwiązanie kosiarek automatycznych do profesjonalnych zastosowań oparte na systemach nawigacji satelitarnej, umożliwiających koszenie w tzw. wirtualnych granicach i eliminujących konieczność instalacji przewodów ograniczających i doprowadzających. Za pomocą fabrycznie wbudowanego modułu Automower® Connect oraz smartfona możesz ustawiać wirtualne granice obszaru pracy, definiować tymczasowe czy stałe niedostępne lub wykluczone obszary pracy dla robota i precyzyjnie zarządzać maszyną z dowolnego miejsca na świecie. Sama instalacja robota jest bardzo prosta i szybka. Niezbędna jest stacja referencyjna oraz niezakłócona widoczność nieba dla płynnego przepływu sygnałów satelitarnych.

Najnowsze rozwiązanie zwiększa elastyczność i zastosowanie profesjonalnych robotów zwłaszcza na rozległych terenach zielni publicznej czy komercyjnej. Teraz asfaltowe ścieżki, betonowe podjazdy, alejki wyłożone kostką czy tereny często przebudowywane lub wyłączane z obszarów roboczych (eventy plenerowe) nie są dla robotów Automower® żadną przeszkodą. Technologia EPOS zyskuje coraz większe zainteresowanie także użytkowników przydomowych ogrodów.