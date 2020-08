Jednak to co szczególnie przykuwa moją uwagę to sposób w jaki o nich myślimy i czego od nich oczekujemy. A jest to jak najwierniejsze odtworzenie tego co już znamy. Managerowie, szefowie na całym świecie dwoją się i troją, aby zapewnić pracownikom jak najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistości biurowej. Wirtualne wyjścia na kawę, wieczorne picie piwa na Zoom, „fun roomy” na Meet. Wszystkie te zabiegi mają na celu podniesienie morale w zespołach, zapewnienie przynajmniej minimalnej dozy interakcji i aspektu społecznego podczas izolacji i jak najwierniejsze symulowanie tego co każda osoba zna z biurowej rzeczywistości.

Co ciekawe podobne zjawisko można zaobserwować w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, gdzie wiele z prototypów ma za zadanie przeniesienie w 100% zjawiska normalnego, fizycznego spotkania do przestrzeni cyfrowej. Właśnie to podobieństwo, tych dwóch różnych sfer technologicznego świata sprawiło, że zacząłem się zastanawiać czy robimy to dobrze.

A gdyby wyjść poza schemat?

Wyobrażam sobie, że jesteśmy w pierwszej fazie globalnej transformacji. Przechodzimy ze środowiska fizycznego do cyfrowego. Oczywiście wielu z Was może powiedzieć, że praca zdalna nie jest niczym nowym i ma 100% racji. Jednak nie była ona tak popularna i oczywista w okresie przed pandemią. To trochę jak z pensjami programistów. Ciągle się mówi, że dobrzy programiści zarabiają 25k+ i to jest prawda, jednak nie jest to takie proste jak się wszystkim wydaje, a i ilość osób, która faktycznie tyle zarabia nie jest tak duża. Dlatego uważam, że dopiero teraz wchodzimy w okres prawdziwej zmiany po której stan faktyczny dotyczący pracy zdalnej będzie odpowiadał wyobrażeniom wielu z nas.