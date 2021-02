Pytanie tylko, po co?

O ile sama idea bardzo mi się podoba, o tyle jakoś nie jestem przekonany czy odniesie sukces. W dzisiejszych czasach użytkownicy zajmują się przede wszystkim konsumpcją treści, nie interesują ich komponenty z jakich korzysta ich notebook, tablet czy smartfon. Liczy się przede wszystkim jak sprzęt wygląda i jak działa, a pod tym pierwszym względem Framework Laptop raczej do czołówki się nie będzie zaliczał. Cieszę się natomiast, że ktoś podjął się takiej próby i nawet jeśli będzie to nisza, to miejmy nadzieje, że przetrwa próbę czasu. Jeśli pomysł się przyjmie, to może również giganci tego rynku spojrzą na takie inicjatywy przychylnie i coś się w tej materii poprawi. Byłoby to pewnie z korzyścią zarówno dla nas jak i dla środowiska, bo łatwiej przecież wymienić wadliwy ekran niż całego notebooka.