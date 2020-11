Jak podważyć zaufanie do chmury. Uczy Google

Przesył i gromadzenie danych z wykorzystaniem wirtualnej chmury jest jedną z tych rzeczy, która w znacznym stopniu zwiększyła wygodę użytkowania internetu oraz pracy w dużych zespołach. Sam korzystam z chmury OneDrive i nie policzę ile razy ratowało mojej kapeli skórę to, że wszystkie rzeczy związane z działalnością (dokumenty, teksty, materiały, grafiki etc.) mamy właśnie w formie chmurowej i możemy mieć do nich dostęp z każdego miejsca na ziemi. Dokładnie tak samo jest z pracą, jeżeli korzysta się w niej chociażby z zestawu Gmail + Dysk Google. Dzięki temu można pracować z każdego miejsca na ziemi, a praca nad dużymi plikami jest dużo wygodniejsza. Korzystanie z chmury i docenianie jej działania nie oznacza jednak, że jest to mój ulubiony sposób przechowywania plików. Ba, jeżeli chodzi o takie kwestie jak np. zaufanie, to jestem zdania, że chmura znalazłaby się na samym dole listy. Dlaczego? Wszystko przez to, że same firmy oferujące usługi chmurowe dają mi wyraźnie do zrozumienia, że nie warto polegać na ich produktach.

Google: możemy zmienić wszystko jak nam się podoba

Jak to opisał Kamil w swoim wpisie, Google sukcesywnie ogranicza funkcjonalność darmowej wersji swojej chmury. Najpierw przestaliśmy mieć możliwość darmowego backupu zdjęć w pełnej rozdzielczości, a niedawno – okazało się, że nawet w przypadku zmniejszonych rozmiarów, nasze fotki będą się wliczały do 15 GB limitu, jaki ustawił Google dla swojego dysku. Jeżeli natomiast nasze konto było nieaktywne przez ostatnie dwa lata – zostanie usunięte. Oczywiście, takie zmiany nie zajdą od razu i do wejścia w życie nowej polityki mamy pół roku (1 czerwca 2021). Widać jednak, że tak jak iPhone „skłaniał” użytkowników do kupna AirPodsów przez usunięcie jacka, tak Google skłania do wykupienia płatnej opcji Google One przez stopniowe ograniczanie możliwości swojego produktu. Jaki to ma jednak związek z zaufaniem do chmury?