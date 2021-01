Ustawa „Lex Uber” zrównująca zawód taksówkarza, ich obowiązki i przywileje, która w równym stopniu miała go definiować zarówno jeśli chodzi o dotychczasowych kierowców taksówek, jak i tych jeżdżących dla Ubera czy Bolta weszła w życie z nowym rokiem. Początkowo miała obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, przełożono to najpierw do 1 kwietnia, później 1 października, a w końcu na mocy tarczy antykryzysowej do 1 stycznia 2021 roku.