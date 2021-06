Żabka podpisała z amerykańską firmą technologiczną AiFi umowę na stworzenie takich sklepów w styczniu 2019 roku – Żabka naprawdę chce zrobić sklep bez kas i obsługi – polskie Amazon GO.

Jej efekt, czyli pierwszy sklep Żappka Store otwarty został wczoraj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska:

Grupa Żabka rozwija koncepty w obszarze modern convenience, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów. Oczekują oni wygodnych, szybkich rozwiązań, łączących świat cyfrowy z ich otoczeniem. Żappka Store precyzyjnie się w ten trend wpisuje. Razem z aplikacją żappka, z której korzysta już 5 mln użytkowników, współtworzy ekosystem cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie naszym klientom.

Aby móc zrobić zakupy w takim sklepie, wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej żappka z aktywną usługą Żappka Pay. Drzwi do sklepu otwieramy poprzez zeskanowanie kodu QR przypisanego do danego sklepu przez czytnik umieszczony przy drzwiach.









Same zakupy będziemy mogli robić podobnie jak w rozwiązaniu Amazon GO, czyli poprzez ściąganie z półek wybranych towarów i wkładanie ich do swojej torby. Sklepy te wyposażone są w system kamer, które rozpoznają produkty, które wkładamy do torby i naliczają za nie opłatę, która na koniec automatycznie zostaje pobrana z karty podpiętej pod Żappka Pay.

Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future:

Żappka Store to połączenie światów offline oraz online, budujące nowe doświadczenie zakupowe dla klientów, którzy nawet w kilka sekund mogą zrobić szybkie zakupy, wybierając produkt i po prostu wyjść bez konieczności dokonywania płatności na miejscu. Nie muszą zastanawiać się nad tym czy mają gotówkę lub kartę płatniczą, czy będą stać w kolejce, albo gdzie zrobią zakupy, bo jest 5 rano. To nowa wartość na rynku i uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty.

Żappka Store są oczywiście dostępne w systemie 24/7/365. W okresie pandemicznym nie będzie możliwe przebywanie w nich więcej niż jednej osoby w tym samym czasie. Żabka planuje w najbliższym czasie uruchomić kolejne sklepy tego typu w największych miastach Polski, kolejne Żappka Store ma być otwarte w Warszawie.

