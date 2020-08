Zapomnij o flagowcach. Dziś średniak to wszystko czego potrzebujesz na wyjazd

Oprócz niego na uwagę zasługuje 5 Mpix obiektyw do makro – przez wielu producentów średniopółkowców jest on najczęściej pomijany. W przypadku 5 Mpix takie zdjęcia mogą już pochwalić się dobrą szczegółowością, dzięki której fotografie makro naprawdę mają sens. Sens ma także tryb portretowy, ponieważ w Galaxy A71 i A51 aparaty do wykrywania głębi również mają 5 Mpix. Pozwala to w przypadku zdjęć w trybie bokeh na dokładniejsze wykrywanie i odcinanie krawędzi, czyli coś, co jeszcze niedawno było piętą achillesową średniaków. Dopełnieniem jest wysokiej rozdzielczości kamera do selfie, z których seria A jest już dobrze znana. Tutaj ma ona 32 MPix w obu modelach, zapewniając zadowalające rezultaty niezależnie od miejsca i sytuacji, w której robimy zdjęcia. Oznacza to, że bez względu na to, gdzie wyjedziemy, Galaxy A51 i A71 zapełnią nasz album świetnymi, wakacyjnymi ujęciami. Przydatna w tym kontekście może okazać się funkcja Jedno Ujęcie, która pozwala wybrać najciekawsze i różnorodne kadry z zarejestrowanego materiału.

…i z wewnątrz

To, co jednak pozwala średniakom naprawdę zastąpić flagowce, to ich komponenty wewnętrzne. Zarówno Galaxy A51 jak i 71 wyposażone są w moduły które zapewnią większości użytkowników wystarczającą wydajność zarówno teraz jak i w przyszłości. Po pierwsze – mamy tu 8 rdzeniowe procesory Exynos 9611 (A41) i Snapdragon 730 (A71) wsparte w polskich wersjach smartfonów 4 i 6 GB pamięci RAM. Dzięki nim użytkownicy nie będą mieli żadnych problemów z pracą na najnowszych i bardzo rozbudowanych aplikacjach, a dzięki trybowi Game Booster – także przy graniu w najnowsze tytuły. Na szybkość tych urządzeń wpływa także zastosowana pamięć wewnętrzna – 128 GB w standardzie UFS 2.1 pozwala wrzucić na smartfony wszystko, co chcemy i cieszyć się dobrymi prędkościami odczytu.